Vlada sprožila postopke za priznanje Palestine: 'Gre za nepovratni korak'

"Vlada je danes naredila prvi korak, pomemben korak k priznanju samostojne, neodvisne, suverene države Palestine," je povedala ministrica. Izrazila je upanje, da bodo postopki čim prej končani, saj si Slovenija želi zagotoviti končanje grozot v Gazi, trajno premirje, dogovor o izpustitvi talcev, varnost Izraela in pa mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev.

Po njenih besedah bodo napredek v regiji spremljali, saj cilj ni zgolj priznanje kot simbolično dejanje, temveč si želijo doseči umiritev razmer oziroma končanje vojne.

Pojasnila je, da je vlada odločitev o začetku postopkov sprejela na podlagi meja med Izraelom in Palestino iz leta 1967, kar pomeni, da bi Palestina obsegala Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem.

Izpostavila je še, da pri priznanju vsekakor ne gre za priznanje "teroristične organizacije Hamas". "Nasprotno, gre za to, da opolnomočimo prenovljene palestinske oblasti, ki bodo lahko iz Ramale imele nadzor tudi na Gazo," je dejala.

Z začetkom postopkov za priznanje Palestine Slovenija pošilja jasno sporočilo o nujnosti vzpostavitve miru na Bližnjem vzhodu in rešitve dveh držav, pa je Fajon glede današnje odločitve zapisala na omrežju X.

Zunanja ministrica je ob odhodu z vladne seje izrazila upanje, da bodo Sloveniji sledile podobno misleče države in tudi same sprožile postopke priznanja Palestine. Ob tem je zagotovila, da koordinacija s temi državami ves čas poteka.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so namreč konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.

V Sloveniji predlog za priznanje države pripravi vlada, nato ga mora potrditi parlamentarni odbor za zunanjo politiko in zatem še državni zbor. Kot je danes povedala Fajon, bo vlada odločitev v DZ poslala najpozneje v enem mesecu oziroma do 13. junija.