SMC bo zahtevala umik člena o financiranju NVO

Jasno je, da so organizacije, ki kot psi čuvaji gledajo pod prste vladnim potezam, trn v peti politiki, menijo v mirovnem inštitutu. A organizacij, ki se osredotočajo na človekove pravice, je med nevladniki zgolj za vzorec. "Trenutno namreč iz tega denarja več sto prostovoljcev pomaga v bolnišnicah ali ljudem na domu," opozarja Goran Forbicij s Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Da nevladnikom trda prede, je bilo jasno že pred tedni, ko je poslanec SDS Franc Breznik na tvitterju grozil z ukinitvijo financiranja Mirovnega Inštituta. Že včeraj so se grožnje delno udejanjile. "Nad to potezo smo zgroženi, hkrati pa nismo presenečeni," pove Iztok Šori , direktor Mirovnega inštituta.

Brez tega denarja so v nevarnosti številni projekti, tudi črpanje evropskega denarja. Nevladnikom se tekmovanje za dohodninske dotacije ne zdi pravično, saj vsi nevladni projekti niso enako privlačni, kar pa še ne pomeni, da niso pomembni.

Nevladni organizaciji sta tudi Rdeči Križ in Karitas Slovenije. Svojo mrežo prostovoljcev sta lahko pred krizo okrepili prav zaradi financiranja iz sklada NVO. "Nevladniki vedno pritečemo na pomoč, kar je vidno predvsem zdaj v epidemiji," izpostavlja Cvetka Tominz Rdečega križa.

Zanašanje na dohodninske dotacije za njih ne pride v poštev. Človeške stiske kot so vprašanja brezdomcev, alkoholikov in narkomanov za ljudi niso tako atraktivne kot denimo zbiranje sredstev za rdeče noske, ki so med največjimi prejemniki dohodninskih dotacij. "Vsakoletno tekmovanje za namenitelje dohodnine je včasih izčrpljujoče," pove Peter Tomažič s Karitasa.

Kot pravi Forbicij, je stabilnost financiranja iz sklada prinašala tudi multiplikativne učinke, saj organizacije ta sredstva potrebujejo za kandidature na evropskih projektih: "Dokler sklada nismo imeli, je mnogo manj organizacij kandidiralo, tiste pa, ki so denar dobile, so se otepale težav, kje najti lasten del."

SMC bo predlagala črtanje člena

Sklad je bil tik pred padcem Cerarjeve vlade organiziran na pobudo SMC. V soboto ga je na vladi branil zgolj minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ne pa tudi Zdravko Počivalšek. Zgleda gre še za eno nesoglasje v vladi in kot kaže tudi znotraj SMC.

"Sklad za nevladne organizacije smo v letu 2018 ustanovili za zagotavljanje sistemskega financiranja, zato je njegova ukinitev nesprejemljiva," po poročanjuRTV še pravijo iz stranke. Poslanska skupina bo tako na parlamentarni obravnavi predlagala črtanje člena, ki predvideva ukinitev sklada.