Vlada Tomija Rumpfa imenovala za direktorja zavoda za blagovne rezerve

Vlada je Tomija Rumpfa imenovala za direktorja zavoda za blagovne rezerve za obdobje štirih let. Poleg njega se je na razpis prijavil še Ivan Gale. Natečajna komisija je oba ocenila kot primerna kandidata, pretehtale pa so Rumpfove vodstvene izkušnje, ki jih Gale nima, so sporočili.

Vlada je Tomija Rumpfana mesto direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve imenovala za obdobje štirih let, mandat mu prične teči z jutrišnjim dnem. Rumpf, ki je bil doslej vršilec dolžnosti, je bil eden od dveh prijavljenih na razpis, drugi je bil Ivan Gale. "Natečajna komisija je glede na postavljena merila ugotovila, da sta za direktorja zavoda primerna oba kandidata, pri čemer je ugotovila tudi, da kandidat Ivan Gale nima direktorskih izkušenj oz. formalnih izkušenj z vodenjem tako velikih enot, medtem ko ima Tomi Rumpf izjemno bogate vodstvene izkušnje. Hkrati je program dela za mandatno obdobje kandidata Tomija Rumpfa ocenila kot bistveno bolj dodelan, saj vključuje določitev konkretnih strateških ciljev, aktivnosti za dosego ciljev in kazalnike realizacije, medtem ko je program dela kandidata Ivana Galeta zasnovan bolj splošno in ne naslavlja vseh področij dela Zavoda," so odločitev pojasnili na vladi.