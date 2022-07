Napoved, da bo država odkupila vso slovensko pšenico vpliva na odkupne cene

Ukrep odkupa pšenice, ki ga bo izvedel zavod za blagovne rezerve, je pomemben za zagotavljanje prehranske varnosti v prihodnjih mesecih, obenem pa gre tudi za obliko pomoči kmetom in prehranski verigi v času draginje, je po seji vlade povedala kmetijska ministrica Irena Šinko. A na Gospodarski zbornici opozarjajo, da so slovenski mlinarji in proizvajalci krmil v manj kot tednu odkupili več kot tretjino slovenske pšenice. Vladna napoved, da bo država odkupila vso slovensko pšenico je tako vplivala na odkupne cene pšenice. Višje cene pšenice pa pomenijo višjo ceno moke in dražji kruh.

Vlada je minuli teden v sklopu ukrepov kot odgovor na visoke cene surovin in energije v kmetijskem sektorju med drugim odločila, da je država pripravljena odkupiti celoten letošnji pridelek pšenice. Po seji vlade prejšnji petek je bilo govora celo, da bo država prek Zavoda za blagovne rezerve celoten letošnji pridelek kar odkupila. A ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je danes pojasnila: "Nikogar ne silimo v prodajo pšenice državi." Odkup bo namreč potekal prek javnega naročila, v okviru katerega bodo zainteresirani pridelovalci oddali ponudbe. V javnem naročanju je prednostni kriterij najnižja cena.

icon-expand Država bo pšenico odkupila prek javnega naročila. FOTO: Shutterstock

Glede odkupa pšenice aktivnosti po ministričinih besedah že potekajo. Ministrstvo za kmetijstvo je tako že dalo pobudo gospodarsko ministrstvo, da pripravi podlage za odkup v obliki sklepa o povečanju blagovnih rezerv pšenice. Po besedah ministrice Šinko vlada sledi strateškemu cilju, da država v prihodnjih mesecih zagotovi zadostne količine pšenice, na ta način poskrbi za samooskrbo in istočasno brzda tudi draginjo. Ker so razmere na trgu žit zaradi ruskega napada na Ukrajino in sovražnih ravnanj Rusije, ki vplivajo na izvoz pšenice, je po besedah ministrice zelo pomembno, da ima država dovolj pšenice na zalogi in tako zagotovi prehransko varnost. Pomagati pa želi tudi kmetom, ki so, kot je spomnila Šinkova, dejansko dali pobudo na ministrstvo za odkup določenih količin pšenice. "Na ta način bomo pomagali tako prehranski verigi kot kmetovalcem," je prepričana ministrica.

Napoved, da bo država odkupila vso slovensko pšenico vplivala na odkupne cene pšenice Ker je žetev tik pred koncem, je vladna napoved, ki je temeljila na predlogu kmetov, na trg vnesla nekaj zmede. Kmetje so na primer razočarani, ker bo glavno merilo najnižja cena. "Želeli bi si urgentni odkup slovenske pšenice, namesto tega pa bo interventni odkup od najugodnejšega ponudnika, s tem pa ni nobenega zagotovila, da bodo odkupili slovensko pšenico," je ta teden v izjavi za medije opozoril predsednik Komisije za prodajo žit Franc Küčan.

icon-expand Več kot tretjino slovenske pšenice so že odkupili mlinarji in proizvajalci krmil. FOTO: Shutterstock

V Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, pa so danes opozorili, da so v manj kot enem tednu dni slovenski mlinarji in proizvajalci krmil odkupili več kot tretjino slovenske pšenice. Kot pravijo, je vladna napoved, da bo država odkupila vso slovensko pšenico, dvignila odkupne cene pšenice, čeprav v realnosti po njihovem prepričanju ni bila izvedljiva. Višje cene pšenice pomenijo višjo ceno moke in dražji kruh, pravijo.

Najava pa je imela po njihovih navedbah vpliv tudi na dobavo pšenice iz sosednjih držav, saj so tamkajšnji pridelovalci želeli podoben ukrep. Slovenija s pšenico ni samooskrbna in je vezana tudi na dokup pšenice iz sosednjih držav, so opozorili na zbornici. Na vlado in kmetijsko ministrstvo so naslovili poziv k povečanju silosnih kapacitet za skladiščenje žit ter k pripravi ukrepov za omilitev visokih cen električne energije. Celotna agroživilska veriga, predvsem pa živilska podjetja, tako vlado pozivajo k pripravi ukrepov za omilitev visokih cen električne energije in plina, saj da so trenutna raven cen in napovedane podražitve v naslednjih mesecih nevzdržne z vidika prenosa v ceno izdelka.

icon-expand Slovenija s pšenico ni samooskrbna, uvažamo jo tudi iz sosednjih držav. FOTO: Shutterstock