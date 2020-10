Vlada tudi o združevanju regulatorjev

Predlog zakona o Javni agenciji RS za trg in potrošnike in Javni agenciji RS za finančne trge predvideva združitev Agencije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Javne agencije RS za varstvo konkurence, Javne agencije RS za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo RS in Javne agencije za železniški promet RS v novo Javno agencijo RS za trg in potrošnike. Na to agencijo bi se prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih sedaj opravlja gospodarsko ministrstvo.

Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih papirjev pa bi po novem združili v novo Javno agencijo RS za finančne trge.

Vodstvi obeh novoustanovljenih agencij bi imenovala vlada, medtem ko je do zdaj vsaj v delu pri imenovanjih vlogo igral tudi DZ.

Vse agencije so v minulih dneh izrazile nestrinjanje s predlogom

Agencije, ki jih predlog zadeva, so predlog prejele minuli četrtek in imele za oddajo pripomb en dan časa. Nasploh je priprava zakonskega predloga potekala brez javne razprave.

Vse agencije so v minulih dneh izrazile nestrinjanje s predlogom, ker da bo bodisi zmanjšal njihovo neodvisnost, ki jo zahtevajo evropske direktive, ali ne bo prinesel bistvenih pozitivnih učinkov. Ogorčeni so tudi v opozicijskih strankah LMŠ, SD, SAB in Levica, kjer menijo, da gre za poskus političnega prevzema neodvisnih institucij. Pomisleke so izrazili tudi v koalicijskih DeSUS in NSi.

Na gospodarskem ministrstvu, kjer so predlog pripravili, medtem izpostavljajo debirokratizacijo, racionalizacijo postopkov in iskanje sinergij med do zdaj ločenimi agencijami.

"Verjamem, da smo pripravili dober predlog. Seveda pa je pričakovati strinjanje od tistih, ki naj bi bili reorganizirani, malo preveč. Verjamem, da bomo nadgradili obstoječi predlog v smeri, da bo sprejemljiv in efikasen," je v sredo dejal minister Zdravko Počivalšek.