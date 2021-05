Sindikalne centrale: Vlada ukinila osrednji prostor socialnega dialoga, ostala je le izpraznjena lupina

Reprezentativne sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS – Neodvisnost opozarjajo, da vlada krši pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki ji nalagajo, da s socialnimi partnerji sodeluje pri pripravi zakonov, zlasti tistih, ki zadevajo socialno-ekonomski položaj ljudi, še preden jih sprejme in posreduje v DZ.

Najočitneje je vlada po njihovem mnenju pravila kršila že pri interventnih zakonih, pri zakonu o nacionalnem demografskem skladu in zakonu o debirokratizaciji, še bolj pa pri aktualnem predlogu sprememb davčne zakonodaje, ko je, tako centrale, ESS povsem prezrla. Gre za zakone, ki po prepričanju sindikatov predstavljajo razgradnjo socialne države, rušijo solidarnost in vodijo k večji razslojenosti družbe.

"Tako je v celoti izničila smisel imenovanja pogajalske skupine tega organa, ki je bila sestavljena, da bi spremembe zakonov, preden jih potrdi vlada in še preden so posredovane v DZ, v največji možni meri uskladila med socialnimi partnerji. Še zlasti je to nesprejemljivo pri zakonih, ki zadevajo zelo širok krog ljudi in imajo izrazito dolgoročne učinke, kakršni so tudi omenjeni predlogi zakonov," menijo.

Poudarjajo, da je"vlada ukinila osrednji prostor socialnega dialoga v državi, ga izvotlila, tako da je ostala od njega le izpraznjena lupina". "Sindikalne centrale zato ne vidimo razloga, zakaj bi pri tej farsi še sodelovale,"so zapisali in dodali, da želijo z bojkotom sej ESS opozoriti, da socialnega dialoga v državi na ravni ESS v resnici že danes ni več, vso odgovornost za to pa nosi vlada.