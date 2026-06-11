Vlada ukinila prepoved izvoza orožja v Izrael

Vlada Janeza Janše je na svoji drugi redni seji sprejela sklep o prenehanju veljavnosti prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo.

Kot so pojasnili, je sklep prejšnje vlade z 31. julija 2025 po mnenju ministrstva za obrambo nepotreben, saj promet z orožjem že urejajo zakonski in podzakonski akti. Slovenijo zavezuje tudi skupno stališče Sveta EU, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme. To določa, da morajo države članice preveriti spoštovanje mednarodnih obveznosti (npr. embargo), spoštovanje človekovih pravic v državi prejemnici, notranje razmere v državi (npr. konflikti), regionalno stabilnost, varnost držav članic in zaveznikov, ravnanje države kupca (npr. terorizem), tveganje preusmeritve orožja ter združljivost izvoza z razvojem države prejemnice.

Prav tako je vlada razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov zoper Izrael, ki, kot so zapisali, niso bili nikoli izvedeni.

"S tem bodo ponovno vzpostavljeni pogoji za normalen politični dialog z Izraelom. Skozi politični dialog in tiho diplomacijo bo mogoče okrepiti vlogo Republike Slovenije v prizadevanjih za dosego trajnega miru na Bližnjem vzhodu. Širitev dvostranskega sodelovanja pa bo ustvarila dodatne priložnosti za sodelovanje z Izraelom na področjih skupnega interesa, kot so inovacije, digitalne tehnologije, umetna inteligenca, kibernetska varnost, upravljanje z vodami, trajnostno kmetijstvo, zdravstvo, znanost, zaščita in reševanje ter gospodarsko sodelovanje," so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Ob tem so dodali, da Slovenija ostaja zavezana spoštovanju mednarodnega prava, Ustanovne listine OZN, mednarodnega humanitarnega prava in zaščiti civilnega prebivalstva. "Prav tako ostaja nespremenjeno stališče, vezano na iskanje rešitve, ki bo na osnovi dialoga omogočala mirno in varno sobivanje Izraelcev in Palestincev."