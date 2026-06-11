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Slovenija

Vlada ukinila prepoved izvoza orožja v Izrael

Ljubljana, 11. 06. 2026 15.39 pred 51 minutami 2 min branja 15

Avtor:
D.L.
Prva seja četrte Janševe vlade

Vlada Janeza Janše je ukinila prepoved izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo, so sporočili po seji. Prav tako je razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov zoper Izrael, ki, kot so zapisali, niso bili nikoli izvedeni. Prepoved izvoza orožja je veljala od konca lanskega julija.

Vlada Janeza Janše je na svoji drugi redni seji sprejela sklep o prenehanju veljavnosti prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo.

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Kot so pojasnili, je sklep prejšnje vlade z 31. julija 2025 po mnenju ministrstva za obrambo nepotreben, saj promet z orožjem že urejajo zakonski in podzakonski akti. Slovenijo zavezuje tudi skupno stališče Sveta EU, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme. To določa, da morajo države članice preveriti spoštovanje mednarodnih obveznosti (npr. embargo), spoštovanje človekovih pravic v državi prejemnici, notranje razmere v državi (npr. konflikti), regionalno stabilnost, varnost držav članic in zaveznikov, ravnanje države kupca (npr. terorizem), tveganje preusmeritve orožja ter združljivost izvoza z razvojem države prejemnice.

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Prav tako je vlada razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov zoper Izrael, ki, kot so zapisali, niso bili nikoli izvedeni.

V času tretje vade Janeza Janše je izraelska zastava visela na pročelju vlade.
V času tretje vade Janeza Janše je izraelska zastava visela na pročelju vlade.
FOTO: Bobo

"S tem bodo ponovno vzpostavljeni pogoji za normalen politični dialog z Izraelom. Skozi politični dialog in tiho diplomacijo bo mogoče okrepiti vlogo Republike Slovenije v prizadevanjih za dosego trajnega miru na Bližnjem vzhodu. Širitev dvostranskega sodelovanja pa bo ustvarila dodatne priložnosti za sodelovanje z Izraelom na področjih skupnega interesa, kot so inovacije, digitalne tehnologije, umetna inteligenca, kibernetska varnost, upravljanje z vodami, trajnostno kmetijstvo, zdravstvo, znanost, zaščita in reševanje ter gospodarsko sodelovanje," so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Ob tem so dodali, da Slovenija ostaja zavezana spoštovanju mednarodnega prava, Ustanovne listine OZN, mednarodnega humanitarnega prava in zaščiti civilnega prebivalstva. "Prav tako ostaja nespremenjeno stališče, vezano na iskanje rešitve, ki bo na osnovi dialoga omogočala mirno in varno sobivanje Izraelcev in Palestincev."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI15

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nexus4321
11. 06. 2026 16.48
Pa saj ste dajali mu glas jaz nevem kdo upa bit tako pokvarjen da mu ga da saj ni čudno da je svet tak kot je.🤮
Odgovori
0 0
Misika1967
11. 06. 2026 16.47
Racun je prisel,mi ga placamo.
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+1
1 0
krapezsaso
11. 06. 2026 16.45
In zavedni Krščani (politiki, ki hodijo v cerkev k maši) seveda ploskajo temu, kljub temu, da vedo, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci in Libanonci...to je ta dvojnost janšistov...klati in moliti hkrati!
Odgovori
0 0
Jermen
11. 06. 2026 16.45
S cim je to Izrael kupil to vladi? Pa saj to ni res kam se Slovenija spusca
Odgovori
+1
1 0
Positive vibes
11. 06. 2026 16.45
To je res noro, da peščica ljudi oziroma en sam človek odloča v imenu ljudstva, državljanov se pa sploh ne vpraša. Mislim, da večina nikoli ne bi bila za to, da se to ukine in ubiva nedolžne ljudi. Ampak kralj in ljubitelj orožja, ki je celo življenje v tem pač ne more iz svoje kože. Kakorkoli o takih zadevah ne bi smel odločat samo en človek niti vlada, ampak glas ljudstva.
Odgovori
0 0
krapezsaso
11. 06. 2026 16.44
Mislim, da imamo novega voditelja naše države - Netanyahu nas vodi...očitno!
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
11. 06. 2026 16.43
verjetno bomo še pomagali pri očiščenju in izseljevanju ljudi iz gaze, libanona, irana,palstine itd.izrael je nedotakljiv oni pa marširajo po sosednjih suverenih državah
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+2
2 0
street45
11. 06. 2026 16.42
"Skozi politični dialog in tiho diplomacijo bo mogoče okrepiti vlogo Republike Slovenije v prizadevanjih za dosego trajnega miru na Bližnjem vzhodu."............ Ja to bo, kar bo Janša reku bosta potem Bibi in Trump ubogala?
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
11. 06. 2026 16.40
Kdo vodi slovensko vlado? Netanjahu?
Odgovori
+8
8 0
zibertmi
11. 06. 2026 16.44
treba je plačat račune,kibernetske varnosti ,ki jo je janša podpisal leta 21 in črne kocke,da je lahko sestavil vlado,zmagal ni še nikoli
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+1
1 0
Mali medo
11. 06. 2026 16.33
Kje mi živimo.
Odgovori
+5
7 2
Kardinal v Kristusu
11. 06. 2026 16.33
Končno lahko spet sodelujemo pri širjenju demokracije in človekovih pravic.
Odgovori
+2
5 3
miabi
11. 06. 2026 16.10
Kriza. Zdaj bomo država, ki podpira genocid.
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+6
11 5
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