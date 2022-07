Vlada ukinila urad za demografijo

Za ukinitev Urada se je nova vlada odločila, ker se njegovo delovno področje prekriva z delovnim področjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), so razložili v poročilu. Z ukinitvijo bo MDDSZ tako prevzelo vse zaposlene, materialna sredstva, ki jih bodo prevzeti zaposleni potrebovali za opravljanje svojih nalog, dokumentacijo urada in neporabljeni del sredstev, ki so bila za leto 2022 zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu urada, so še zapisali.

Urad za Demografijo je bil z vladnim odlokom ustanovljen oktobra 2020, začetek odloka in s tem delovanjem urada pa je prejšnja vlada večkrat prestavila. Prav tako je bilo sprva predvideno, da bo urad vodil minister brez listnice, pozneje so odlok spremenili in zapisali, da bo urad vodil direktor, ki bi bil odgovoren vladi, je aprila poročal časopis Delo . Prostore urada so tako odprli šele letošnjega aprila, za vršilca dolžnosti direktorja pa imenovali Danila Lončariča, občinskega svetnika iz Makol iz vrst SDS.

Ob odprtju je urad imel še šest zaposlenih, med njimi so bili nekdanja poslanka SLS-a, članica ministrskih kabinetov Jasmina Opec Vöröš, vodja koalicije Za otroke gre Aleš Primc in Jon Petek, sin dolgoletnega politika, svetovalca in urednika medijev pri SDS-u Mira Petka. Po poročanju Večera sta bila na uradu zaposlena tudi Franci Donko, ki se je zavzemal za vrnitev koroških dečkov starima staršema in leta 2018 kandidat na listi Združena desnica, ki sta jo vodila Primc in Franc Kangler ter Gašper Pečar, ki je bil pred leti oplotniški občinski svetnik iz vrst SDS, njegovo ime pa se je izpostavljalo v aferi, ko so v javnost prišli posnetki zabave podmladka SDS, na katerem se je užival kokain.

Do ustanovitve in zaposlenih so bili nekateri zelo kritični

Do ustanovitve urada, predvsem pa do tam zaposlenih, so bili zelo kritični v združenju Srebrna nit. "Ko beremo, kdo vse je tam zaposlen, ni to niti približek Urada za demografijo, ki ga potrebujemo, ki smo si ga želeli in ki ga pričakujemo. Gre samo za še en primer organa, v katerega vladajoče stranke koalicije, predvsem najmočnejša SDS, umeščajo svoje strankarske kadre, med katerimi je težko najti osebe s primernimi (kaj šele dobrimi) strokovnimi in zaposlitvenimi referencami za delo na področju urejanja medgeneracijskih razmerij, predvsem pa urejanja nezavidljivega položaja blizu 430.000 ljudi, starejših od 65 let," so bili ostri aprila, o čemer smo takrat tudi že poročali.