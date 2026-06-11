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Slovenija

Vlada ukinja začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Ljubljana, 11. 06. 2026 14.33 pred 1 uro 4 min branja 18

Avtor:
N.V.
Mejni prehod s Hrvaško

Vlada je na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Vlada sicer izvajanja nekaterih delov evropskega pakta o migracijah in azilu, ne bo urejala s predvideno uredbo, saj je ocenila, da z njo ni mogoče nadomestiti posameznih določb, je dejal notranji minister Franci Matoz.

Evropska komisija je minuli teden devet članic schengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija.

Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, maja ga je podaljšala še za šest mesecev do 21. decembra letos.

Uvedla ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje. Vlada je danes ugotovila, da se nadzor preneha izvajati in da se ga ne podaljša. Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je naložila, da o tem obvesti članice EU, Evropski parlament, Svet in Evropsko komisijo.

Uvedba začasnega nadzora na meji z Madžarsko
Uvedba začasnega nadzora na meji z Madžarsko
FOTO: Bobo

Vlada je tudi izdala odlok o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu.

Kot so sporočili po seji, za dosedanji način nadzora ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije.

Ta bo denimo na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko in v notranjosti svojega ozemlja okrepljeno izvajala izravnalne ukrepe, in sicer na lokacijah, ki na podlagi analiz tveganja predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto.

Izpostavljajo tudi sodelovanje s policijami sosednjih držav - tako z izmenjavo operativnih podatkov kot v obliki mešanih patrulj -, ki ga namerava Slovenija še okrepiti.

K odpravi mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še osem drugih članic schengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo.

V petek se bo namreč v državah članicah začel v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, ki bo, kot poudarjajo v Bruslju, bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah.

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Razloge za uvedbo novega načina nadzora meja po navedbah vlade dopolnjujejo tudi nedavni ukrepi EU za varnost zunanjih meja, kot je elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa državljanov tretjih držav.

Čeprav varnostne razmere v svetu ostajajo razlog za zaskrbljenost, vlada ocenjuje, da bodo nova orodja, v kombinaciji z naključnimi policijskimi kontrolami in okrepljeno uporabo alternativnih ukrepov na celotnem ozemlju Slovenije, dosegla cilje nadzora na mejah, in zagotovila ustrezne stopnje varnosti.

Izpostavlja, da bo odprava kontrol razbremenila delovanje policijskih postaj in zagotovila večjo prisotnost patrulj na terenu, olajšal se bo tudi pretok potnikov in čezmejnega tovornega prometa.

Obenem pa vlada napoveduje, da bodo pristojni organi še naprej spremljali morebitna tveganja in varnostne razmere ter učinke prenehanja izvajanja nadzora.

Matoz kritičen do prejšnje vlade

Članice EU morajo od petka v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej, vendar Slovenija še ni sprejela zakona, ki bi v slovenskem pravnem redu uredil izvajanje pakta.

Kot je danes v izjavi za medije pojasnil notranji minister Matoz, v času predhodne vlade rešitve niso bile pravočasno pripravljene, nova vlada pa tega v tednu dni tudi ni uspela uskladiti.

"Meni je bilo seveda nerazumno, da v dveh letih krovni zakon ni bil pripravljen, čeprav bi moral biti pripravljen že sedaj, da bi ga lahko začeli z jutrišnjim dnem izvajati," je dejal.

Nova vlada je nameravala uresničevanje nekaterih delov pakta, ki so nujno potrebni za njegovo neposredno izvajanje do uveljavitve ustrezne zakonske podlage, urediti z uredbo, a se za to na današnji seji ni odločila.

"Ocena vlade je bila, da z uredbo ni mogoče nadomestiti posameznih določb, ki segajo v zakonsko materijo oziroma bi lahko segale v zakonsko materijo, zato danes uredba ni bila sprejeta in je bila umaknjena s seje vlade," je pojasnil minister.

Napovedal je, da bodo kljub pomanjkanju implementacije pakta izvajali naloge na podlagi zakona o mednarodni zaščiti in pooblastil policije ter zagotavljali potrebne standarde.

Kot je še dejal, je Slovenija na začetek izvajanja pakta vsebinsko sicer pripravljena. "Sprejeti so bili ključni strateški in operativni dokumenti, torej nacionalni izvedbeni načrt, migracijska strategija in tako dalje ter izvedene aktivnosti za organizacijsko in procesno pripravljenost, zagotovljeno je tudi črpanje evropskih sredstev," je dejal.

meje schengen evropski pakt migracije

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KOMENTARJI18

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Naiven_od_rojstva
11. 06. 2026 16.45
Počasi se v dolino Šentflorjansko vrača razum.
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+1
1 0
Anion6anion
11. 06. 2026 16.45
Toliko so domoljupci imeli povedati ,v času Golobove vlade, kako nas migranti ogrožajo. Zdaj pa odpirajo meje... Še ena v vrsti laži in manipulacij desnjakov
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0 0
Redtiger
11. 06. 2026 16.26
Edina pametna odločitev, komentatorji ne razumete da ilegalci ne prehajajo meje preko prehodov, ampak mimo zelene meje. Tam je treba močno okrepiti nadzor, tudi s pomočjo vojske. Tele kvazi kontrole, pa samo grenijo življenje navadnim potnikom in predvsem čezmejnim delavcem. Bi pa jaz takoj, recipročno, uvedel kontrole na IT in AT mejnih prehodih in striktno preverjal vsakega Italijana in Avstrijca. Pa da vidimo, kdo bo prej popustil. Tako Italijo in Avstrijo bi pa morali itak pozvati, naj se odločijo ali so del Schengna ali ne, ker stalne kontrole imenovati "začasne" je tragikomedija.
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+1
2 1
2fast4
11. 06. 2026 16.24
Tisti ko ste na meji veste, da zadeva ni roznatna...
Odgovori
+2
3 1
Prelepa Soča
11. 06. 2026 16.13
S CRO MORA biti.
Odgovori
+3
4 1
NeXadileC
11. 06. 2026 16.00
A Italija in Avstrija?
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+2
3 1
Timijanus
11. 06. 2026 15.54
Potrebno je znova omogočiti neoviran pretok "ilegalnega" orožja, se vam ne zdi. 😉 Da o kriminalcih ne govorimo. Tisti, ki so imeli največ očitkov o podiranju nekoristne ograje, si sedaj postavljajo spomenik.
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-2
2 4
gost10
11. 06. 2026 15.35
Če pa je toliko ilegalnih prehodov. Kaj se grejo? Ironično napisano.
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+2
3 1
jutri_pa_res
11. 06. 2026 14.56
Kazni za nezakoniti vstop v državo: Singapur 6 mesecev zapora, ZDA pol do 2 leti zapora, Rusija 2 leti delovnega taborišča, Indija 8 let zapora, Pakistan 1-10 let zapora, S. Koreja smrtna kazen, Evropa: Brezplačna nastanitev, zdravstvena oskrba, izobraževanje, hrana, zastonj javni prevoz, mobitel, denar...
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+12
13 1
Deathstar
11. 06. 2026 14.50
Še žal nam bo.....
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+7
9 2
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