'Vlada se ukvarja sama s seboj v času, ko bi se morala z marsičem drugim'

"Ministrica za kmetijstvo je popolnoma 'pogrnila' pri varni hrani in pri spornih zakonih pustila na cedilu kmete, minister za naravne vire pa ni upravičil zaupanja in opravil svoje naloge pri poplavni sanaciji," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Tam očitajo, da se "vlada ukvarja sama s seboj v času, ko bi se morala z marsičem drugim". Da se vlada v zadnjih dneh ukvarja s kadrovskimi menjavami in je nekoliko zastalo reševanje območij, ki so utrpela škodo v poplavah, obžaluje tudi poslanec koalicijske SD Jani Prednik, ki si prav tako želi, da bi se stvari pospešile.

Do tega, da so iz medijev izvedeli, da je premier Golob izgubil zaupanje v ministra Uroša Brežana in ministrico Ireno Šinko, je vodja poslanske skupine SD kritičen. "V nekem konkretnem odnosu do koalicijskih partneric bi pričakovali, da nas predsednik obvesti prej. Res je, da nas je obvestil danes pred sejo vlade na tej naši vsakotedenski koordinaciji, da oba ministra ne uživata več njegovega zaupanja, to pa je tudi vse, kar smo od predsednika vlade izvedeli," je poudaril Jani Prednik.

V NSi pravijo, da bodo obe menjavi podprli: "Ministrica za kmetijstvo je popolnoma 'pogrnila' pri varni hrani in pri spornih zakonih pustila na cedilu kmete, minister za naravne vire pa ni upravičil zaupanja in opravil svoje naloge pri poplavni sanaciji," je prepričan vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

V njegovi stranki sicer menijo, da menjavi teh dveh ministrov ne bosta dovolj, da mora vlada temeljito spremeniti način delovanja, če želi, da bodo šle stvari na bolje. Prednik pravi, da so s štirimi ministri iz svoje strankarske kvote zadovoljni, vsaka stranka pa odgovarja za svoje ministre. Pri menjavi dveh ministrov iz kvote Gibanja Svoboda pričakujejo predvsem, da bo Robert Golob ustrezne zamenjave našel v čim krajšem času: "Da ne bomo čakali tri mesece, kot smo to čakali pri zdravstvenem ministru."

icon-expand Kadrovski cunami v Golobovi vladi FOTO: Bobo

Ministrica za javno upravo nima "bianco podpore" Medtem je na tnalu tudi ministrica za javno upravo. Sanja Ajanović Hovnik prepričuje, da z njenim potovanjem v New York in z razpisom, zaradi katerega ji očitajo nepregledno razdeljevanje sredstev, ni nič narobe.

"V oči bode "čuden nabor" teh izbranih na javnem razpisu s čudnim naslovom. Dejansko smo v Novi Sloveniji izpostavili, da ko prebereš naslov tega razpisa, da ga nihče ne zna ponoviti. Nihče ne ve, kaj bodo Slovenija in njeni državljani za 10 milijonov evrov, ki so bili razdeljeni, pravzaprav dobili," je izpostavil Cigler Kralj. Prednik sporoča, da ministrica "bianco podpore" SD-ja v tem trenutku nima. Napoveduje, da bodo od nje terjali jasna pojasnila, saj rokuje z javnim denarjem, nato pa se bodo odločili, kako naprej. "Če pa v vmesnem obdobju kakršnakoli institucija, morda KPK, ugotovi kakršnekoli nepravilnosti, pa je odgovor na dlani," je jasen. Da naj se te stvari čimprej pregledajo, poziva tudi Cigler Kralj. Dodaja pa, da sami ministrici očitajo še druge stvari, denimo odsotnost socialnega dialoga in vsaj začetka reforme plačnega sistema javnega sektorja. "Ministrica tega niti začela, pa ima ta vlada res ogromno politično večino v parlamentu," je opozoril. Preveč časa za kadrovske rošade Vodja poslanske skupine NSi tudi očita, da se "vlada ukvarja sama s sabo v času, ko bi se morala z marsičem drugim". Pravi, da ji v njihovi stranki očitajo, da z napovedmi višjih davkov "na zalogo" obremenjuje gospodarstvo in prebivalstvo. Prepričan je, da Golobovi vladi manjka "zmerna desna sredina, ki bi bila korektor pri levih obratih".

Tudi Prednik pravi, da se s Cigler Kraljem delno strinja, spomnil je, da so bili oni tisti, ki so v preteklosti ustanovili Ekonomsko-socialni svet (ESS), ki ga sestavljajo tako delodajalci kot delojemalci in sindikati. "Naša kritika, tudi v preteklem letu, je bila, da se morda pri nekaterih zakonskih predlogih ESS-ja ni upoštevalo." Pričakuje tudi, da bo največja vladna stranka svoja koalicijska partnerja bolj poslušala: "To so naši nastavki za delovanje koalicije v prihodnje." Cigler Kralj je vladi oponesel tudi, da je pustila na cedilu vse, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah: "Ti ljudje niso dobili še niti centa, občine niso dobile denarja od intervencijskih sredstev." Opozoril je, da se je s prizadetih območij poslovili upravljalci težke mehanizacije: "Ker vedo, da revne občine same tega denarja nimajo, oni pa tudi morajo kriti svoje stroške in plače."