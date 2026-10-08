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Slovenija

Vlada umaknila noveli o visokem šolstvu in znanosti, sindikat kritičen

Ljubljana, 08. 10. 2026 12.37 pred 44 minutami 4 min branja 26

Avtor:
STA
Visokošolski sindikat Slovenije

Vlada iz postopka DZ umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstvenoraziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov, objavljenih na spletni strani DZ. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Visokošolski sindikat Slovenije ob tem opozarja, da namerava po njihovih informacijah resorno ministrstvo močno zmanjšati vrednotenje pedagoške nadobveze.

Vlada je predloga novel poslala v DZ prejšnji teden in to po nujnem postopku. Vlada je predloga novel poslala v DZ prejšnji teden in to po nujnem postopku. Z njima je želela upočasniti rast financiranja. Tako je denimo v letih 2027 in 2028 letno povečanje deleža sredstev z 0,08 odstotne točke za študijsko dejavnost želela zmanjšati na 0,062, za znanstvenoraziskovalno dejavnost pa na 0,0533 odstotne točke BDP. Oba predloga novel je vlada poslala DZ v obravnavo po nujnem postopku.

Na obravnavi na komisiji državnega sveta je predstavnik ministrstva pojasnil, da sta bila predloga pripravljena v okviru ukrepov, povezanih s pripravo rebalansa državnega proračuna za letos, sprememb proračuna za leto 2027 in predloga proračuna za leto 2028, saj je ministrstvo za finance resorje pozvalo k pripravi ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti financiranje znotraj določenih proračunskih limitov.

Izredna seja DZ
Izredna seja DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

A je dodal, da so nato pri pripravi spremembe proračuna za leto 2027 po določitvi novih proračunskih limitov na ministrstvu za izobraževanje ugotovili, da predlagani zakonski ukrep sam po sebi ne bi zagotovil zadostnih finančnih učinkov za doseganje določenega limita. 

"Ocenjeno je bilo, da nadaljevanje zakonodajnega postopka ni racionalno, saj sprejetje predlaganih sprememb ne bi doseglo prvotnega proračunskega cilja. Zato je predviden umik predloga zakona iz zakonodajnega postopka," so pojasnila ministrstva strnili v poročilo komisije DS.

Člani komisije DS so ocenili, da je za stabilen in dolgoročno vzdržen razvoj znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva nujno ohraniti dinamiko rasti letnih sredstev, ko jo določa aktualna zakonodaja. Dosedanja rast sredstev ne sme biti zmanjšana oziroma ogrožena, saj je zagotavljanje ustreznega, predvidljivega in dolgoročnega financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter univerz nujen pogoj za dolgoročni razvoj Slovenije, so zapisali v enega od sklepov.

Temu je sledil današnji dopis vlade, da zakonska predloga umika.

Rektorji pozivajo naj ustavijo reformo

Kot so sporočili iz sindikata, so pridobili gradiva, iz katerih izhaja, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino načrtuje velik poseg v plače visokošolskih učiteljev in sodelavcev, tako da bi vrednotenje tistih njihovih opravljenih neposrednih pedagoških ur, ki presegajo osnovni normativ, izvzeli iz javnega plačnega sistema in jih plačali po tarifah avtorskih in podjemnih pogodb.

Ob tem opozarjajo, da so te tarife po članicah univerz močno različne. Na članicah s finančnimi težavami bi bil učinek znatno znižanje plač ob enaki količini obveznega dela. Na bogatih članicah pa bi novi sistem spodbudil visokošolske učitelje h kopičenju pedagoškega dela, saj bi bile ure, ki presegajo normativ, lahko plačane bolje od rednega dela. Ob tem bi s spremembo 108. člena zakona o visokem šolstvu tudi odpravili količinsko omejitev honorarnega dela.

Takšna reforma bi po oceni sindikata vodila v razpad univerze, zato rektorje pozivajo, naj jo ustavijo.

Visokošolski sindikat Slovenije
Visokošolski sindikat Slovenije
FOTO: Bobo

V sindikatu so prav tako pridobili osnutek nove nove uredbe o financiranju visokošolskih zavodov. Iz njega po njihovih navedbah izhaja, da vlada univerzam ne bi več zagotovila dodatnih sredstev za stroške plačne reforme. Kot opozarjajo, je to v nasprotju s pisno zavezo v dogovoru s sindikati o plačni reformi.

Prav tako univerzam ne bi več zagotovili dodatnih sredstev za povečan vpis na določene študijske programe, ki ga je zahtevala, in za lektorate slovenščine na tujih univerzah. Ta rez financiranja pa bi bil precej večji od dviga rednega financiranja študijske dejavnosti. Kot so še zapisali, so poleg tega še izvedeli, da "pripravljajo takšne kompetitivne parametre v uredbi, ki so bolj v korist najmanjših dveh javnih univerz, s katerih prihajata minister in državni sekretar". Gre za univerzi v Novem mestu in na Primorskem.

Sindikat je obvestilo o omenjenih spremembah, ki jih po njihovih informacijah pripravlja ministrstvo, poslal tudi članstvu. V njem so ob tem še izpostavili, da proračun za prihodnje leto določa znižanje skupne mase izdatkov za plače, čeprav bi se ta morala povečati, saj so sindikati in vlada dogovorjeni za še tri tranše odprave plačnih nesorazmerij.

Spomnili so tudi, da je vlada že sprejela predloga novel visokošolskega in raziskovalnega zakona, s katerima bi v letih 2027 in 2028 zmanjšala zakonsko predpisano rast proračunskega financiranja za eno tretjino. Vendar je ob obravnavi na komisiji DS za izobraževanje državni sekretar povedal, da ju bo vlada umaknila, ker mora pripraviti širšo novelo zakona o visokem šolstvu, s katero bo univerzam omogočila tudi prihranke na odhodkovni strani, so še zapisali. Vlada je predloga danes tudi dejansko umaknila iz postopka DZ.

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KOMENTARJI26

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bu?e24 1
08. 10. 2026 14.01
Te bojo uničl use preden sploh pride do 3 svetovne z rusi ki si jo tok želimo da kr hrepenimo
Odgovori
0 0
Nidani
08. 10. 2026 13.54
Ko bo narod vstal, jih bodo biseri spet zmerjali z anarhisti...🙄
Odgovori
-1
0 1
Desniprepad
08. 10. 2026 13.35
Strategija za razvoj Slovenije te vlade samo za žepe bogatunov in njihove interese in nič drugega narod pa bolj butast bolj bo poslušen.
Odgovori
+3
6 3
BBcc
08. 10. 2026 13.38
Ko sam sebi jamo skoplješ ja. Volilec v vsem svojem sijaju.
Odgovori
+2
3 1
rogla
08. 10. 2026 13.34
Trenutna vlada: banda lažnivcev, kriminalcev ... ki prav nič(!) ne dela v dobrobit pravih(!) Slovencev!
Odgovori
+8
11 3
BBcc
08. 10. 2026 13.30
Od izobraženih in pametnih Janša ne dobi glasov oz. samo od elite, ki ima od njega korist.
Odgovori
+4
7 3
Jak Tobim
08. 10. 2026 13.21
kako se sliši možnost, da univerze omejijo vpis tujih študentov na največ 10% vpisanih (sedaj je ponekod komaj kje še slovenc), predavanja obvezno s slovenščini,.. če se res gre za finance je tukaj takoj red - kapacitete naših univerz presegajo 10 kratnik našega prebivalstva. ker nas ni 20 milijonov, tudi ni smielno, da imamo univerze s kapaciteto večjo od 3 milijone, npr.?
Odgovori
-4
1 5
Pomladni cvet
08. 10. 2026 13.20
Me zanima, če bi se lahko janša soočil z nekom v pogovoru ki ima vsaj neko vezo z realnostjo kot jo nima janša
Odgovori
+7
9 2
Pomladni cvet
08. 10. 2026 13.22
pomojem bi se janša usral samo spregovoriti besedo z mano, ker ga deklasiram v vsem v nekaj sekundah
Odgovori
+4
5 1
Divji petelin
08. 10. 2026 13.17
naše šolstvo je adijo, 30% profesorjev, doktorjev in kaj vem kaj še, ne znajo prav do svojega kabineta 🥸
Odgovori
-3
4 7
yss
08. 10. 2026 13.15
Stvari grejo po svoji poti... itak napačni, samo je še preveč takih, ki verjamejo.. V kaj točno .. pa mi ni jasno.!!??
Odgovori
+3
4 1
Desniprepad
08. 10. 2026 13.40
meni tudi ni jasno po moje so kriva socialna omrežja, ki jim perejo maožgane vsak trenutek ko pogledajo na te zadeve. Kaj šele bo potem,ko bo to počela UI čisto sama. Potem smo pa res v r-i-t-i.
Odgovori
+2
3 1
Pomladni cvet
08. 10. 2026 13.09
vzgojen desničar in podpornik janše--tako je pri meni--kaj se je zalomilo da nisem več podpornik janše čeprav sem bil tako vzgojen, oprostite ampak takega psihopata kot je janša, je bilo nevzdržno podpirati samo nekaj let po tem ko sem postal odrasel
Odgovori
+4
8 4
Desniprepad
08. 10. 2026 13.31
Podobno pri meni
Odgovori
+2
3 1
poper00
08. 10. 2026 13.08
Problem vade je ,da nimajo šol ali pa lažejo,da jih imajo.Z zmanjšanjem pomena šolstva ne bodo tako kritizirani.Kumrovška komunistična šola bo čisto zadosti ,da vodiš karkoli.Tudi Mijiču ne bo treba lagati in stevotu ne bo treba plačati univerze.Se opravičujem on je tudi ni plačal in je ne bo baje zato ,ker je ni naredil.
Odgovori
+1
4 3
lokson
08. 10. 2026 13.07
In potem se na to temo oglaša biciklistka iz filo faksa. Te ljudje, so resen problem, ker zastrupljajo še neomadeževane možgane mulariji. Pasledično, imamo vsako leto par sto novih Mukijev in Nikic.
Odgovori
+0
5 5
poper00
08. 10. 2026 13.20
A mi lahko napišeš kako izobrazbo ma Janša?
Odgovori
-2
1 3
Slovenska pomlad
08. 10. 2026 13.29
FDV, obramboslovje kamor so se lahko vpisali samo pravoverni komunisti.Mentor mu je bil visoki oficir JLA.
Odgovori
+2
3 1
WOKEPROPAGANDA
08. 10. 2026 13.05
Uničevanje države se nadaljuje! Izobražene ljudi je težko voditi!
Odgovori
+5
8 3
lokson
08. 10. 2026 13.41
Utopični filozof!!!! lepo te prosim.
Odgovori
+0
1 1
Hugh_Mungus
08. 10. 2026 13.05
A desni nimate otrok v šolah? Na faksih? Vam je res vseeno kakšne posledice bo imelo lomastenje te vlade na sistem?
Odgovori
+5
11 6
Bolfenk2
08. 10. 2026 13.03
Profesorji si delijo preveč denarja. Morali bi imeti neko osnovno plačo iz proračuna za pedagoško delo s študenti, preostanek pa naj si z znanstvenim delom zaslužijo v gospodarstvu na trgu. Profesor, ki s svojim znanjem ne zna zaslužiti na trgu, prodaja študentom neuporabno znanje.
Odgovori
+2
7 5
Podlesničar
08. 10. 2026 13.39
Teolog Vrtovec bo najbolj vedel o čem govoriš. 🤣
Odgovori
+0
1 1
Zglavo
08. 10. 2026 13.00
Najboljše ukinit vse univerze,pa gremo na Kosovo na Prištinski fakultet.
Odgovori
+4
8 4
Divji petelin
08. 10. 2026 13.17
kar pojdi
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
08. 10. 2026 12.57
Nori janševiki nam bodo sesuli državo.
Odgovori
+4
9 5
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