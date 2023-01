Vlada uresničila napovedi: samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve ni več

"V novem javnem zavodu se bo okrepilo strokovno raziskovanje, vrednotenje in predstavljanje sodobne zgodovine, ki pretežno sovpada z začetkom procesa osamosvojitve Slovenije. Združitev obeh muzejev tudi zagotavlja transparentno in kvalitetnejše strokovno delo v korist ohranjanja ter valorizacije nacionalne dediščine, njene izobraževalne vloge in ohranjanja kolektivnega zgodovinskega spomina," so z vlade sporočili po seji, na kateri so dokončno ugasnili Muzej slovenske osamosvojitve.

Dodali so, da je med glavnimi razlogi za združitev dveh zavodov še optimizacija strokovnega dela na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, hkrati pa naj bi združitev muzejev prinašala tudi bolj transparentno in strateško začrtano strokovno delo na področju ohranjanja dediščine. Nezanemarljiv ni niti finančni vidik, pojasnjujejo: "Obenem se bodo zmanjšali stroški poslovanja, izboljšala se bo organizacija dela, prekinilo se bo tudi podvajanje oziroma prekrivanje zbiralnih politik, ki vplivajo na nastanek relevantnih zbirk muzejev."