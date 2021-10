Vlada vztraja pri koristih izpolnjevanja pogoja PC v državni upravi

Vlada je sprejela odgovore na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Navedbe o kršitvah Ustave Republike Slovenije ter 6. člena Zakona o delovnih razmerjih in 22. člena Zakona o nalezljivih boleznih, v zadevah U-I-196.21, U-I-197.21 in U-I-210.21, zavračajo.

Pojasnjujejo, da predlagatelju s cepljenjem ne bo nastala škoda na zdravju, saj je cepljenje medicinsko varen ukrep, ki je tudi splošno dostopen. V primeru nezadostne precepljenosti in s tem pomanjkanja kolektivne imunosti pa bo zagotovo nastala škoda na zdravju ljudi, opozarjajo. Vlada meni, da so škodljive posledice za življenje, zdravje in zdravo in varno delovno okolje, ki bi jih povzročilo neizvrševanje izpodbijane ureditve pogoja cepljenosti ali prebolevnosti v državni upravi, bistveno večje od pavšalno zatrjevanih škodljivih posledic za delavce.

Zatrjujejo, da so pri izdaji odloka delovali v skladu s pristojnostmi, ki jih imajo po zakonodaji kot delodajalec ter na ustavno skladen način s ciljem izvajanja sorazmernih ukrepov za zagotavljanje zdravja prebivalstva. Prepričani so, da s tem vlada izpolnjuje pozitivnopravno obveznost zagotavljanja javnega zdravja v skladu z 51. členom ustave in obveznostmi, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Ustavnemu sodišču zato predlagajo, naj ob upoštevanju navedenih argumentov zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti kot neutemeljeno zavrne.

Vladni odlok na sodišču izpodbija več kot 250 posameznikov

Vlada je namreč sklenila, da bi morali od 1. oktobra zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni, medtem ko bi se iz t. i. pogoja PCT izločil T, torej testiranje. Ta pogoj bi veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), in ne za celoten javni sektor.