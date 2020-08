Vlada ustanavlja urad za demografijo, novi minister bo iz vrst Desusa

Na Twitterju se je medtem oglasil Gregor Virant , ki je ustanovitev urada označil za "precej nesmiselno" , saj da imamo za to že pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Spomnil je, da smo pred leti "sklestili število upravnih institucij, potem so začele spet vznikati kot gobe po dežju" .

V medijih se je kot kandidat za vodenja urada omenjal podpredsednik DeSUS in nekdanji župan Lendave Anton Balažek , pojavila so se tudi ugibanja, da bi vodenje lahko prevzela predsednica stranke Aleksandra Pivec . Ta je za Radio Slovenija zatrdila, da ostaja na kmetijskem ministrstvu, kjer končujejo pripravo strategije kmetijstva za novo skupno kmetijsko politiko. "Zato v tem trenutku ne razmišljam o tem, da bi prestopila na drugo ministrstvo, " je povedala.Kot je za STA zatrdil strankin govorec Janez Ujčič , o kandidatu še ni odločeno.

Vlada bo na današnji seji obravnavala tudi predlog odloka o ustanovitvi in nalogah vladnega urada za demografijo, ki ga bo vodil minister brez resorja. Po dogovoru v koaliciji bo ta funkcija pripadla v kvoto stranke DeSUS. Kdaj bodo v stranki predlagali ime kandidata, bo znano po seji vlade. Doslej so pojasnjevali le, da je v igri več imen.

Minister, ki mu bo pri delu pomagal državni sekretar, sicer z delom ne bo začel pred septembrom, saj bo odlok o ustanovitvi začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Sedež urada bo v Mariboru, a prostori zanj še niso določeni.

Kot je navedeno v predlogu odloka o ustanovitvi, bo med nalogami urada spremljanje in analiziranje demografskega gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah, priprava strateških državnih dokumentov in politike s področja demografije. Prav tako se bo urad ukvarjal z ukrepi na področju oskrbe in položaja starejših, medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike, koordiniral bo bivanjsko politiko starejših ter ozaveščal družbo o demografskih izzivih. Obenem bo spremljal tudi demografsko politiko drugih držav in predlagal vladi posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Sloveniji.