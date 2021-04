Vlada ustanovila strateški svet za digitalizacijo

Svet pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom, povezanim z digitalizacijo gospodarstva, javne uprave in družbe kot celote ter za predsednika vlade pripravlja mnenja in predloge glede strategije razvoja umetne inteligence, kibernetske varnosti in ostalih področij delovnega področja sveta. Naloga je tudi spremljanje izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije ter spremljanje globalnega razvoja digitalnih tehnologij in priprava strateških usmeritev, so v sporočilu za javnost navedli na vladi.

Med delovnimi področji strateškega sveta so med drugim izpostavili spodbujanje digitalizacije gospodarstva in poslovnih procesov, ustvarjanje pogojev za razvoj visokotehnoloških podjetij in njihovo financiranje, privabljanje visokotehnoloških investicij in promocijo Slovenije v mednarodnih tehnoloških ter vlagateljskih krogih, razširitev sistemskega poučevanja digitalnih veščin v šolstvu, vključno s programiranjem, in tudi poenotenje digitalnega poslovanja državljanov in podjetij preko storitvenih portalov (eUprava, SPOT, eDavki) z uporabo skupnih gradnikov za elektronsko izmenjavo podatkov.