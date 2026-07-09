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Slovenija

Vlada ustanovila strateški svet za gospodarstvo

Ljubljana, 09. 07. 2026 15.12 pred 44 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA K.H.
Marko Lotrič

Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane vanj. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani so med drugim Igor Akrapovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makuc in Ivan Simič.

Sklep sledi zavezi iz koalicijske pogodbe desne vladne koalicije, namen njegove ustanovitve pa je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik, so po seji vlade pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

V svetu so tako zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki z namenom vladi posredovati predloge, analize in priporočila za izboljšanje konkurenčnosti, produktivnosti, investicijskega okolja ter trajnostnega gospodarskega razvoja.

Za predsednika strateškega sveta je vlada imenovala predsednika državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča, ki je obenem tudi največji lastnik družinskega podjetja Lotrič meroslovje.

Člani strateškega sveta pa so postali podjetnik in lastnik podjetja Akrapovič Igor Akrapovič, kamnoseški mojster Jernej Bortolato, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov in ena najbolj vidnih oseb zasebnega zdravstva Marko Bitenc, prvi mož uprave NLB Blaž Brodnjak, direktor Instituta Jožef Stefan Leon Cizelj in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar.

Ob teh so člani še prvi mož Domela Matjaž Čemažar, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj, profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti Polona Domadenik Muren, predsednik uprave Taluma Marko Drobnič, lastnik in direktor podjetja Atea Damir Jelenko, direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec, prvi mož trboveljskega Dewsofta Jure Knez, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Matej Lahovnik, direktorica Siemensa Slovenija, Hrvaška in Srbija Medeja Lončar in glavni izvršni direktor in predsednik Sandoza Slovenija Gregor Makuc.

Članstvo dopolnjujejo generalni direktor Elesa Aleksander Mervar, lastnik in prokurist podjetja Duol Dušan Olaj, izvršni direktor in največji lastnik družbe Cosylab Mark Pleško, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, direktor in solastnik podjetja Prigo Igor Pristavec, davčni strokovnjak Ivan Simič, direktorica podjetja Varis Sabina Sobočan, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka, predsednik uprave Palome Jernej Tovšak, direktor in soustanovitelj podjetja Cleangrad Jernej Zupančič in psihoterapevt ter svetovalec Aleš Živkovič.

vlada strateški svet gospodarstvo

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KOMENTARJI11

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wsharky
09. 07. 2026 16.12
če so zraven Mariča, Lakomnik, Simić in Podgoršek, bo imel psihoterapevt Aleš veliko dela
Odgovori
+1
1 0
wsharky
09. 07. 2026 16.09
zanimivo, da ni v ekipi tisti član 'resnice' ki državi in zaposlenim dolguje nekaj denarja
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
09. 07. 2026 16.03
Cvet ljudi ki stremi samo k lastnim ugodnostim in zaslužkom. Primimo se za denarnice
Odgovori
-1
0 1
daedryk
09. 07. 2026 16.01
nehal sem brati pri akademskih sferah. za kaj se gre, kam to vodi?
Odgovori
-1
0 1
borjac
09. 07. 2026 15.58
Ali je komu od te druščine sploh kaj mar za ..... delavce , kmete , medicinske sestre , negovalke , učitelje....... tem ljudem je bistveno samo to , da pobasajo čim več denarja zase !!!
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
09. 07. 2026 15.57
Lotrič multipraktik.
Odgovori
-1
0 1
brezveze13
09. 07. 2026 15.56
poskušaj se zaposliti in dobiti plačo od reveža mogoče dobiš vsaj kruh in sol
Odgovori
-1
0 1
robica03
09. 07. 2026 15.50
Lepa druščina, ampak?
Odgovori
+0
1 1
natmat
09. 07. 2026 15.49
Strateški svet lopovske druščine na kupu...druščina bogatih ki bodo še bolj bogati...in revni vedno bolj revni...enostavna računica ki jo ta vlada noče razumeti...
Odgovori
+0
2 2
brezveze13
09. 07. 2026 15.57
poskušaj si pridobiti plačo od nekoga ki nima nič
Odgovori
0 0
razumi če lahko
09. 07. 2026 16.01
natmat- in zakaj ti nisi privatnik tam se cedijo samo med in mleko ti pa še vedno hodiš v službo ( če sploh hodiš mogoče samo cuzaš socialno ) in se tukaj na forumu jočeš ! Vsak lahko postane kaj želi nihče nikogar ne sili dela pri podjetniku ali kje koli drugje vsak o svoji usodi odloča sam ne vem kje je težava v kolikor nisi zadovoljen z svojim statusom in veš kako in kaj bi ti naredil !!
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+1
1 0
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