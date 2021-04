Vlada ustanovila strateški svet za socialno politiko, vodila ga bo Romana Tomc

Strateški svet so ustanovili zaradi spremljanja, analiziranja in predlaganja sprememb pravnih podlag, informacijskih podlag in organizacije poslovanja na področju socialne varnosti. Njegov namen je zagotoviti pravičnejši, preglednejši in enostavnejši sistem, ki bi posameznikom zagotavljal čim višjo stopnjo socialne varnosti, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

Med delovna področja spadajo delovanje sistema socialnega zavarovanja in zagotavljanje socialne varnosti iz naslova socialnega zavarovanja, sistem socialnega varstva posameznikov in družin na podlagi socialnih transferjev in ostalih prejemkov, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih, delovanje in mreže socialnih zavodov in institucij, ki skrbijo za socialno varnost, ter druga področja, povezana z zagotavljanjem socialne varnosti. Delovno področje sveta zajema nacionalno in lokalno raven.

Naloga strateškega sveta je spremljanje delovanja sistema socialne varnosti z vidika njegove učinkovitosti pri zagotavljanju socialne zaščite. Svet za predsednika vlade pripravlja mnenja glede vprašanj, pobud ali predlogov, povezanih z delovanjem sistema socialne varnosti, ter ga obvešča o predlogih za spremembo predpisov (zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov). Poleg tega predlaga strateške spremembe, konkretne ukrepe in pravne akte, ki bi bili potrebni za pripravo in izvedbo racionalizacije sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja ter vzpostavitve preglednega sistema socialnih pomoči.