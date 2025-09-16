Vlada v četrtek o obvezni božičnici in obdavčitvi normirancev

Kot je spomnil premier Rober Golob, sta s finančnim ministrom pred približno letom dni napovedala obsežno davčno reformo z obdavčitvijo premoženja z namenom razbremenitve stroškov dela. Če so se na podlagi analiz odločili, da idejo o obdavčitvi premoženja dokončno opustijo, pa niso opustili ideje, kako vseeno poskušati razbremeniti zaposlene pri obremenitvi njihovih plač, je dejal.

Tako so danes predstavili dva ukrepa, o katerih bo v četrtek razpravljala vlada. Prvi se dotika vseh zaposlenih, in sicer "nameravamo po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo". "Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov," je napovedal.