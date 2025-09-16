Svetli način
Slovenija

Vlada v četrtek o obvezni božičnici in obdavčitvi normirancev

Ljubljana, 16. 09. 2025 17.33 | Posodobljeno pred 9 minutami

STA , D. S.
Komentarji
Vlada bo v četrtek razpravljala o uvedbi obvezne božičnice, ki bo neobdavčena, in o spremembi obdavčitve normirancev, je po srečanju z župani in predstavniki gospodarstva jugovzhodne regije napovedal premier Robert Golob. S tem želijo davčno razbremeniti prejemke tako samostojnih podjetnikov kot drugih zaposlenih, je dejal.

Kot je spomnil premier Rober Golob, sta s finančnim ministrom pred približno letom dni napovedala obsežno davčno reformo z obdavčitvijo premoženja z namenom razbremenitve stroškov dela. Če so se na podlagi analiz odločili, da idejo o obdavčitvi premoženja dokončno opustijo, pa niso opustili ideje, kako vseeno poskušati razbremeniti zaposlene pri obremenitvi njihovih plač, je dejal.

Tako so danes predstavili dva ukrepa, o katerih bo v četrtek razpravljala vlada. Prvi se dotika vseh zaposlenih, in sicer "nameravamo po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo". "Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov," je napovedal.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Na ta način želijo po njegovih besedah zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi.

Istočasno pa pripravljajo tudi paket, s katerim bodo ponovno premislili obdavčitev na področju samostojnih podjetnikov oz. tako imenovanih normirancev. Tudi na tem področju namreč nameravajo spremeniti zakonodajo na način, da bo za podjetnike bolj ugodna od današnjega stanja.

S predlaganimi rešitvami želijo nasloviti perečo problematiko visokih davkov in prispevkov in dvigniti konkurenčnost, je pojasnil Golob.

Dooomer
16. 09. 2025 17.48
Najprej gre na Brezje, potem pa komunist uzakonja še božičnico. A mu je kdo povedal, da je predsedstvo NSija že oddano?
ODGOVORI
0 0
joc771
16. 09. 2025 17.48
+1
goloba v kletko
ODGOVORI
1 0
damko 1
16. 09. 2025 17.47
+1
Ka ste pa 3 leta čakali????
ODGOVORI
1 0
damko 1
16. 09. 2025 17.47
+1
A se volitve bližajo???
ODGOVORI
1 0
Slavko BabIč
16. 09. 2025 17.47
+0
Čez 4,5 milijarde evrov imajo podjetja dobička v Sloveniji! Lahko ga razdelijo tudi mau proletariatu!
ODGOVORI
1 1
GetBack
16. 09. 2025 17.45
+2
»Robert Golob je princ komunizma. Obogatel ni zaradi menedžerske pameti ali sposobnosti, ampak zaradi tranzicijskega kriminala. Prodajal je državno elektriko in na ta način služil - kradel državne milijone,« je v Uri resnice povedal Sebastjan Jeretič - levičar po svetovnem nazoru.
ODGOVORI
2 0
Misika1967
16. 09. 2025 17.45
+1
Super
ODGOVORI
1 0
nora_ovca
16. 09. 2025 17.45
+2
Še več davkov, državni servis pa v k… kam gre ves ta denar, da se niti na ENEM področju ne pozna to molzenje?
ODGOVORI
2 0
kakorkoliže
16. 09. 2025 17.45
+1
Milijarda primankljaja v proračunu očitno ni dovolj.
ODGOVORI
1 0
