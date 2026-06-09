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Slovenija

Vlada v četrtek predvidoma o odpravi nadzora na meji

Ljubljana, 09. 06. 2026 18.37 pred 16 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
STA
Začasni nadzor na meji s Hrvaško

V četrtek bo vlada predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, so pred začetkom izvajanja pakta EU o migracijah in azilu navedli na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

Kot so pojasnili, bo Policija z drugačno obliko nadzora na državni meji izvajala nadzor, sočasno bo s tem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah.

Evropska komisija je minuli teden devet članic schengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija.

Začasni nadzor na meji s Hrvaško
Začasni nadzor na meji s Hrvaško
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno ga je podaljšala še za šest mesecev do 21. decembra letos.

K izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih schengenskih mejah bo, kot so poudarili v Bruslju, bistveno prispeval evropski pakt o migracijah in azilu.

Pakt, ki prinaša najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej, se bo po dveh letih priprav začel v celoti uporabljati v petek. Izboljšal naj bi upravljanje zunanjih meja EU, članicam pa ponudil učinkovitejša orodja za naslavljanje nedovoljenega gibanja migrantov znotraj schengenskega območja.

Tudi predlog uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov?

Na ministrstvu so v odgovoru na vprašanje STA potrdili, da v Sloveniji zakon, ki bi uredil izvajanje pakta o migracijah in azilu, ne bo sprejet do začetka njegove uporabe, saj v času prejšnje vlade rešitve niso bile pravočasno pripravljene.

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Zato bo vlada v četrtek predvidoma obravnavala tudi predlog uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov EU s področja migracij in mednarodne zaščite. "S predlogom urejamo izvajanje nekaterih delov Pakta o migracijah in azilu, ki so nujno potrebni za njegovo neposredno izvajanje do uveljavitve ustrezne zakonske podlage," so navedli na ministrstvu.

Pojasnili so, da se s predlogom uredbe ureja pristojnost za izvedbo postopka preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda prosilcev za azil, identifikacijo in obravnavo ranljivih oseb, prosilcev, ki potrebujejo posebna procesna jamstva, in prosilcev s posebnimi potrebami glede sprejema.

nadzor državna meja slovenija migracije
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KOMENTARJI9

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Amenhotep
09. 06. 2026 20.25
Tak "nadzor" kot je sedaj, lahko takoj ukinejo. Ker to sploh ni nadzor.
Odgovori
+4
4 0
krapezsaso
09. 06. 2026 19.57
Toliko pizdakanja o ilegalcih, zdej bi pa odpravila nadzor na teh mejah...ni dolgo nazaj, ko so ti isti zahtevali nadzor...omb...
Odgovori
-6
0 6
kunccix
09. 06. 2026 19.47
Najprej je janshari poskrbel, da se ukine kontrola na meji, da bodo kosovarji navalili k nam. Hvalil se bo, da ni nobenih migrantov ker dobro dela. Ob enem bo pa dvig ddv na 24%, da odvrne migrante, ker to bo sedaj razvojno
Odgovori
-3
2 5
JackRussell
09. 06. 2026 19.17
S tem nadzorom ki ga izvajajo na južni meji lahko pripelješ avtobus poln migrantov v slovenijo. Če je že kdo na meji še ta Googla ali pa gleda filme in te čudno gleda če se ustaviš in pokažeš osebno. Je ura da jih pošljejo kaj delat.
Odgovori
+6
6 0
jutri_pa_res
09. 06. 2026 19.09
Kazni za nezakoniti vstop v državo: Singapur 6 mesecev zapora, ZDA pol do 2 leti zapora, Rusija 2 leti delovnega taborišča, Indija 8 let zapora, Pakistan 1-10 let zapora, S. Koreja smrtna kazen, Evropa: Brezplačna nastanitev, zdravstvena oskrba, izobraževanje, hrana, zastonj javni prevoz, mobitel, denar...
Odgovori
+13
13 0
Stojadina-sportiva
09. 06. 2026 19.14
No zdaj ko bodo žajfice ukinil, bo malo manj interesa lol
Odgovori
+6
6 0
abcdef321
09. 06. 2026 19.18
Saj če bi jih pri nas peljali v Dobrunje bi bili kot na dopustu!
Odgovori
+5
5 0
lakala28
09. 06. 2026 19.04
Obvezno odpraviti kontrole na meji. Banane predolgo potujejo.
Odgovori
+0
5 5
Stojadina-sportiva
09. 06. 2026 19.22
Sploh one zasmojene brez papirjev.
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+5
5 0
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