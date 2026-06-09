Vlada v četrtek predvidoma o odpravi nadzora na meji

Kot so pojasnili, bo Policija z drugačno obliko nadzora na državni meji izvajala nadzor, sočasno bo s tem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Evropska komisija je minuli teden devet članic schengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija.

Začasni nadzor na meji s Hrvaško FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno ga je podaljšala še za šest mesecev do 21. decembra letos. K izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih schengenskih mejah bo, kot so poudarili v Bruslju, bistveno prispeval evropski pakt o migracijah in azilu. Pakt, ki prinaša najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej, se bo po dveh letih priprav začel v celoti uporabljati v petek. Izboljšal naj bi upravljanje zunanjih meja EU, članicam pa ponudil učinkovitejša orodja za naslavljanje nedovoljenega gibanja migrantov znotraj schengenskega območja.

Tudi predlog uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov?

Na ministrstvu so v odgovoru na vprašanje STA potrdili, da v Sloveniji zakon, ki bi uredil izvajanje pakta o migracijah in azilu, ne bo sprejet do začetka njegove uporabe, saj v času prejšnje vlade rešitve niso bile pravočasno pripravljene.