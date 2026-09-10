Vlada za izenačitev plačevanja storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, ki je potekala na Brdu pri Kranju, predlagane spremembe ne posegajo v temeljni obseg priznanih pravic do dolgotrajne oskrbe. Gre predvsem za prehodne in interventne rešitve, ki bodo omogočile, da se sistem v obdobju do konca leta 2027 učinkoviteje vzpostavi in stabilizira. Vlada DZ predlaga, da zakon obravnava po nujnem postopku.

Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe je ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič napovedala konec avgusta.

Med ključnimi rešitvami je izenačitev plačevanja storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe. Uporabniki, ki so v sistem vključeni po zakonu o socialnem varstvu, namreč plačujejo višje položnice kot tisti, ki so vključeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Ukrep bo veljal od 1. oktobra do konca leta 2027 oziroma do izvršljivosti odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe, če bo ta izdana prej. Za uporabnike, ki so plačevali višje položnice, pa je predviden tudi enkratni poračun za obdobje od vključitve v institucionalno varstvo do 30. septembra letos.

Za zaposlene v sistemu dolgotrajne oskrbe in pri pomoči družini na domu vlada predlaga uvedbo začasnega dodatka v višini 300 evrov bruto mesečno. Do njega bodo upravičeni izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe in pomoči družini na domu, koordinatorji dolgotrajne oskrbe ter drugi zaposleni, ki opravljajo podporne naloge, povezane z dolgotrajno oskrbo.

Dodatek bodo prejemali od 1. oktobra 2026 do konca leta 2027. Kot so pojasnili v sporočilu, pa je namenjen podpori zaposlenim, zadržanju usposobljenih kadrov in zagotavljanju zadostnih kadrovskih zmogljivosti v obdobju vzpostavljanja sistema.