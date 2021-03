Vlada v DZ pošilja predlog zakona o debirokratizaciji

Cilj predloga zakona je izboljšati poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir, so po današnji seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Prvi del predloga zakona je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov z različnih področij. V javnosti je bil doslej največ pozornosti deležen predlagani poseg v zakon o prispevkih za socialno varnost na način, da se nad mejo 6000 evrov bruto ti prispevki prenehajo obračunavati. Delodajalske organizacije se s tem strinjajo, proti pa so sindikati.