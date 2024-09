Vlada v DZ poslala še dva zdravstvena zakona – o kakovosti in pravici do pozabe

Zakon torej med drugim določa vzpostavitev javne agencije za kakovost v zdravstvu, ukrepe za upravljanje in razvoj kakovosti v zdravstvu, ustanovitev Sveta za kakovost, ureja vrednotenje zdravstvenih tehnologij, uvaja prostovoljno akreditiranje oziroma certificiranje za izvajalce zdravstvene dejavnosti ter določa nadzor za zagotavljanje zakonitosti, strokovnosti, kakovosti in varnosti dela.

Poglavitni cilj predloga zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu je vzpostaviti pogoje za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti ter zagotoviti ustrezne nadgradnje sistema kakovosti v zdravstvu. " Zakon bo zagotovil najvišjo stopnjo varnosti pacientov in zmanjšal tveganja za njihova življenja in zdravje, " so navedli v sporočilu.

Predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov (zakon o pozabi po preboleli bolezni) pa ureja pravico oseb po prebolelem raku in oseb, okuženih z virusom hepatitisa C ali HIV, do dostopa do zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj ter kreditnih pogodb za nepremičnino pod enakimi pogoji kot ostalim posameznikom, ki nikoli niso zboleli ali se okužili s temi boleznimi.

Zakon določa, da po prebolelem raku osebam ni treba več razkriti svoje bolezni deset let po ozdravitvi, pri osebah, ki so jim diagnozo postavili pred 21. letom, pa že po petih letih. Po okužbi z virusom hepatitisa C je splošni rok tri mesece po ozdravitvi, po okužbi z virusom HIV pa eno leto od začetka zdravljenja.

Ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel veseli, da je vlada sprejela besedilo predloga zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, saj bodo odslej lahko merili kakovost zdravstvenih storitev. Dodala je, da gre za prvi zakon o kakovosti v Sloveniji, ki so ga pisali 20 let.

"Mislim, da bo v nekem doglednem času, ko bo struktura postavljena, to pomenilo neke boljše, kakovostne, bolj varne storitve za vse nas prebivalce in prebivalke Slovenije, ko bomo v vlogi pacienta," je povedala v današnji izjavi za medije.

Oba zakona so poslali v obravnavo DZ po rednem postopku, je še pojasnila.