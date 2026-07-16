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Gospodarstvo

Vlada v izhodiščih določila še nekoliko višje proračunske odhodke

Ljubljana, 16. 07. 2026 14.13 pred 24 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
STA
Proračun 2026

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko višje kot v veljavnem proračunu. Vlada je začela tudi pripravo sprememb proračuna za 2027 in proračuna za 2028.

Vlada je tako na današnji seji določila razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih in drugih predlagateljih finančnih načrtov. Skupni proračunski odhodki so za letos določeni v višini 18,4 milijarde evrov, so sporočili iz ministrstva za finance. V trenutno veljavnem proračunu so odhodki določeni pri 17,7 milijarde evrov.

V primerjavi z dosedanjimi načrti razrez po pojasnilih ministrstva vključuje predvsem višje obrambne izdatke in dodatna sredstva za izločanje na proračunski sklad za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se mora končati v tem letu.

Povečanje obrambnih izdatkov je namenjeno uresničevanju cilja, da Slovenija doseže obrambne izdatke v višini dveh odstotkov BDP, v skladu s sprejetimi zavezami države, so poudarili v ministrstvu.

Dodatna sredstva za izvajanje načrta za okrevanje pa so potrebna zaradi zaključne faze njegovega izvajanja. Kot so zapisali v ministrstvu, je bilo ob lanskem sprejemanju proračunov za leti 2026 in 2027 predvideno, da bo del izdatkov za izvajanje projektov realiziran še v letu 2027. Ker pa se mora izvajanje načrta za okrevanje zaključiti letos, je bilo treba ustrezna sredstva zagotoviti že v letošnjem proračunu, so dodali.

Obveznosti so se povečale, fiskalna zaveza kršena

Izhodišča za pripravo rebalansa temeljijo na najnovejši informaciji o saldu konsolidirane bilance javnih financ in zadnjih podatkih o stanju v letošnjem proračunu, s katero se je seznanila vlada. Iz informacije je po navedbah pristojnega ministrstva razvidno, da so se v zadnjem obdobju obveznosti državnega proračuna znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni EU o kumulativni rasti očiščenih odhodkov sektorja država za letos kršena.

Zato je vlada ministrstva pozvala, da ob pripravi proračunskih dokumentov pripravijo tudi predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Podobno je v času izvajanja tekočih poslov proračunske uporabnike pozvala tudi prejšnja vlada in nato nekatere ukrepe tudi sprejela.

Tiste resorje, pri katerih so ustanovljeni proračunski skladi, je nova vlada še pozvala, naj opravijo analizo učinkovitosti teh skladov in v primerih, ko se sredstva ne porabljajo tekoče, nemudoma pripravijo spremembe relevantnih zakonov na način, da se prosta sredstva vrnejo v proračun. To bo imelo posledično tudi vpliv na zmanjšanje primanjkljaja državnega proračuna, so poudarili v ministrstvu.

Vlada je ob sprejetju izhodišč za rebalans določila tudi razrez za pripravo predloga sprememb državnega proračuna za leto 2027 in predloga državnega proračuna za leto 2028.

Za leto 2027 so skupni proračunski izdatki prav tako določeni v višini 18,4 milijarde evrov, kar je za 309 milijonov evrov več od sprejetega proračuna za prihodnje leto. Pretežni del povečanja se po pojasnilih ministrstva nanaša na dodatna sredstva za izvajanje evropske kohezijske politike, ki da so bila v sprejetem proračunu načrtovana prenizko. Za leto 2028 so medtem izdatki določeni pri 19,1 milijarde evrov.

Vlada bo predlog rebalansa letošnjega proračuna predvidoma določila konec avgusta, proračunska predloga za leti 2027 in 2028 pa skladno s časovnico do konca septembra.

rebalans vlada proračun
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SAF1
16. 07. 2026 19.15
Je njihovo nezasluženo višanje plač tudi všteto?
Odgovori
0 0
Hudi časi
16. 07. 2026 15.36
Še dobro, da je prejšnja vlada pustila močne finance, da bo lahko ta trošila.
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