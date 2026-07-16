Vlada v izhodiščih določila še nekoliko višje proračunske odhodke

Vlada je tako na današnji seji določila razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih in drugih predlagateljih finančnih načrtov. Skupni proračunski odhodki so za letos določeni v višini 18,4 milijarde evrov, so sporočili iz ministrstva za finance. V trenutno veljavnem proračunu so odhodki določeni pri 17,7 milijarde evrov.

V primerjavi z dosedanjimi načrti razrez po pojasnilih ministrstva vključuje predvsem višje obrambne izdatke in dodatna sredstva za izločanje na proračunski sklad za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se mora končati v tem letu.

Povečanje obrambnih izdatkov je namenjeno uresničevanju cilja, da Slovenija doseže obrambne izdatke v višini dveh odstotkov BDP, v skladu s sprejetimi zavezami države, so poudarili v ministrstvu.

Dodatna sredstva za izvajanje načrta za okrevanje pa so potrebna zaradi zaključne faze njegovega izvajanja. Kot so zapisali v ministrstvu, je bilo ob lanskem sprejemanju proračunov za leti 2026 in 2027 predvideno, da bo del izdatkov za izvajanje projektov realiziran še v letu 2027. Ker pa se mora izvajanje načrta za okrevanje zaključiti letos, je bilo treba ustrezna sredstva zagotoviti že v letošnjem proračunu, so dodali.