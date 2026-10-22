Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vlada v menjavo šefa državnega protokola

Ljubljana, 22. 10. 2026 17.47 pred 27 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Aleksander Strel

Vlada je na seji izdala odločbo, s katero s koncem meseca s funkcije šefa državnega protokola razrešuje Aleksandra Strela. Za vršilko dolžnosti šefa protokola je imenovala Iris Kociper Haas, in sicer do imenovanja predstojnika s polnim mandatom oz. za največ šest mesecev. Mandat bo nastopila 1. novembra.

Generalna sekretarka vlade je ugotovila, da Iris Kociper Haas izpolnjuje predpisane pogoje za vodenje državnega protokola, zato je vladi predlagala, da jo z novembrom imenuje za vršilko dolžnosti, in sicer do imenovanja šefa po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 30. aprila, izhaja iz sporočila po današnji seji vlade.

Kociper Haas je po navedbah vladnega urada za komuniciranje (Ukom) strokovnjakinja z več kot 30-letnimi izkušnjami pri vodenju organizacij, razvoju storitev in izvedbi zahtevnih dogodkov. Bila je direktorica in namestnica direktorja Javnega gospodarskega zavoda Brdo, ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije leta 2021 pa je sodelovala pri protokolarnem usklajevanju, bila je tudi odgovorna za organizacijo in koordinacijo gostinskih, nastanitvenih ter spremljajočih storitev ob dogodkih predsedovanja, so na vladi nanizali izkušnje nove šefinje protokola. Med temi so sicer izpostavili še vodenje ekip, infrastrukturnih projektov in sodelovanje v mednarodnem okolju.

Kot so ob tem še navedli na Ukomu glede postopka imenovanja, zakon določa, da generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. Dan po prenehanju položaja objavi javni natečaj in do imenovanja novega uradnika brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, ki izpolnjuje predpisane pogoje za ta položaj.

Šef protokola ima na podlagi odloka o ustanovitvah in nalogah protokola status direktorja vladne službe ter je za svoje delo in delo protokola odgovoren generalnemu sekretarju vlade.

S čela protokola pa se torej z 31. oktobrom poslavlja dosedanji šef Aleksander Strel, ki je funkcijo nastopil leta 2018, nov petletni mandat na čelu državnega protokola pa je dobil tudi v mandatu pretekle vlade, in sicer leta 2023. Strel je sicer na tej funkciji nasledil dolgoletno šefinjo protokola RS Ksenijo Benedetti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
državni protokol Iris Kociper Haas Aleksander Strel

Vinjeta na serminski vpadnici ne bo potrebna

24ur.com Na čelu Pošte Slovenije z novembrom Marko Cegnar
24ur.com Grumu poln mandat na čelu Fursa
24ur.com Predsednik uprave Darsa s polnim mandatom je Andrej Ribič
24ur.com Teš se bo z novim letom preoblikoval v javno službo
24ur.com Komisija predlaga državnemu zboru imenovanje Pahorja za viceguvernerja
24ur.com Svet zavoda poveril Vojku Flisu nadaljnje vodenje UKC Maribor
24ur.com Interpelacijo ministra Poklukarja bodo obravnavali v torek
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GaraS
22. 10. 2026 18.20
Je moral odleteti, ker se morda ni strinjal glede protokola na "janševi" proslavi v Kopru???
Odgovori
+1
1 0
bandit1
22. 10. 2026 18.00
Kaco spet boš dobu še eno službo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
zadovoljna
Portal
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
3 astrološka znamenja, ki se najhitreje zaljubijo
3 astrološka znamenja, ki se najhitreje zaljubijo
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Ste pripravljeni na to, kar prihaja?
Ste pripravljeni na to, kar prihaja?
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
moskisvet
Portal
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
dominvrt
Portal
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022