Vlada v menjavo šefa državnega protokola

Generalna sekretarka vlade je ugotovila, da Iris Kociper Haas izpolnjuje predpisane pogoje za vodenje državnega protokola, zato je vladi predlagala, da jo z novembrom imenuje za vršilko dolžnosti, in sicer do imenovanja šefa po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 30. aprila, izhaja iz sporočila po današnji seji vlade.

Kociper Haas je po navedbah vladnega urada za komuniciranje (Ukom) strokovnjakinja z več kot 30-letnimi izkušnjami pri vodenju organizacij, razvoju storitev in izvedbi zahtevnih dogodkov. Bila je direktorica in namestnica direktorja Javnega gospodarskega zavoda Brdo, ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije leta 2021 pa je sodelovala pri protokolarnem usklajevanju, bila je tudi odgovorna za organizacijo in koordinacijo gostinskih, nastanitvenih ter spremljajočih storitev ob dogodkih predsedovanja, so na vladi nanizali izkušnje nove šefinje protokola. Med temi so sicer izpostavili še vodenje ekip, infrastrukturnih projektov in sodelovanje v mednarodnem okolju.

Kot so ob tem še navedli na Ukomu glede postopka imenovanja, zakon določa, da generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. Dan po prenehanju položaja objavi javni natečaj in do imenovanja novega uradnika brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, ki izpolnjuje predpisane pogoje za ta položaj.

Šef protokola ima na podlagi odloka o ustanovitvah in nalogah protokola status direktorja vladne službe ter je za svoje delo in delo protokola odgovoren generalnemu sekretarju vlade.

S čela protokola pa se torej z 31. oktobrom poslavlja dosedanji šef Aleksander Strel, ki je funkcijo nastopil leta 2018, nov petletni mandat na čelu državnega protokola pa je dobil tudi v mandatu pretekle vlade, in sicer leta 2023. Strel je sicer na tej funkciji nasledil dolgoletno šefinjo protokola RS Ksenijo Benedetti.