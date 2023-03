Vlada v nadaljnji zakonodajni postopek poslala novelo zakona o tujcih

Ministrstvo za notranje zadeve je v obrazložitvi predloga zapisalo, da je njegov hiter sprejem za gospodarstvo nujen zaradi potrebe po delovni sili, za stranke v postopkih pa bo odpravil administrativne ovire na upravnih enotah pri postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja.

Nujni postopek je po oceni ministrstva nujen tudi zato, ker se konec aprila začnejo uporabljati spremenjene določbe o financiranju programov učenja slovenskega jezika. Predlog namreč znova uvaja brezplačne tečaje slovenščine za vse kategorije tujcev, ki so bili do brezplačnih tečajev slovenskega jezika upravičeni pred sprejemom zadnje novele tega zakona. Po oceni predlagatelja bo to v letošnjem letu za proračun ustvarilo dodaten strošek v višini milijon evrov, kot proračunski uporabnik pa je določen urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov.