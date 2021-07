Vlada bo objavila nov poziv za izbor delegiranih tožilcev

V uradnem listu bo danes predvidoma objavljen nov poziv pravosodnega ministrstva za izbor kandidatov za evropska delegirana tožilca. Kot so potrdili na ministrstvu, so nov poziv že potrdili in ga posredovali v objavo, ki jo pričakujejo še danes.

Na spletni strani ministrstva so sicer že v ponedeljek napovedali, da bodo glede na nedavno odločitev upravnega sodišča ter v luči tega, da je treba zagotoviti čimprejšnje polno delovanje Slovenije v okviru Evropskega javnega tožilstva (EPPO), predvidoma še ta teden objavili poziv v skladu z 71.č in 71.d členom zakona o državnem tožilstvu. 71.č člen v petem odstavku določa, da mora državnotožilski svet oblikovati listo treh kandidatov za evropskega tožilca, ki jo pravosodno ministrstvo nato posreduje v seznanitev vladi, ta pa jo predloži naprej pristojni instituciji EU. Izbrana kandidata iz prejšnjega razpisa, Tanja Frank Eler in Matej Oštir, sta junija na upravnem sodišču vložila tožbo zoper sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev in predlog za začasno odredbo, v katerem sta med drugim zahtevala, da se do pravnomočnega zaključka upravnega spora prepove objava novega javnega poziva k vložitvi kandidatur. Upravno sodišče je prejšnji teden njuno tožbo zavrnilo, saj da sta jo vložila prezgodaj, še preden sta prejela sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. icon-expand V tožilskih vrstah vztrajajo, da sta bila že prvi razpis in izbor kandidatov povsem zakonita. FOTO: Shutterstock Kot so pojasnili na sodišču, njun zahtevek po vsebini ustreza pogojem za tožbo, s katero bi izpodbijala omenjeni sklep vlade, a so ga morali zavreči, saj niso bile izpolnjene procesne predpostavke za začetek upravnega spora. Tožnikoma sklep vlade z dne 27. maja do 22. junija, ko sta vložila tožbo, namreč ni bil vročen. Iz enakih razlogov je sodišče zavrglo začasno odredbo. Kot je danes neuradno poročal Radio Slovenija, naj bi po več kot mesecu dni Oštir in Frank Elerjeva zdaj vendarle prejela sklep vlade o tem, da ne bosta postala evropska tožilca, in imata od vročitve 30 dni časa za vložitev nove tožbe. Državnotožilski svet je k vložitvi tožbe zoper majski sklep vlade in zahteve za izdajo začasne odredbe na upravno sodišče sicer pred mesecem dni pozval državno odvetništvo, a se to za ta korak ni odločilo. V tožilskih vrstah vztrajajo, da sta bila že prvi razpis in izbor kandidatov povsem zakonita Vlada se je konec maja odločila, da se ne bo seznanila s sklepom o imenovanju dveh delegiranih evropskih tožilcev, ki ju je predlagal državnotožilski svet. Namesto tega je ministrstvu za pravosodje naložila, naj nemudoma objavi nov poziv k vložitvi kandidatur za omenjena položaja. Tedanja pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je zaradi tega odstopila. Vlada je odločitev o neseznanitvi utemeljila z ugotovitvijo, "da javni poziv k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev (...) že po samem zakonu šteje za neuspešnega, zato na njegovi podlagi pripravljen predlog državnotožilskega sveta za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev nima veljavnih pravnih učinkov". Državnotožilski svet je za dogovorjeni dve mesti namreč oblikoval le predlog dveh kandidatov, čeprav bi glede na smiselno uporabo petega odstavka 71.č člena zakona o državnem tožilstvu po mnenju vlade moral oblikovati listo šestih kandidatov. V tožilskih vrstah, med drugim v državnotožilskem svetu in društvu državnih tožilcev, nasprotno vztrajajo, da sta bila že prvi razpis in izbor kandidatov povsem zakonita. PREBERI ŠE Von der Leynova pričakuje financiranje STA in imenovanje evropskih delegiranih tožilcev Postopek imenovanja obeh kandidatov je pred tem stal več mesecev, po neuradnih navedbah zato, ker naj bi bila kandidata Oštir in Frank Elerjeva moteča za predsednika vlade Janeza Janšo in stranko SDS. EPPO je začel delovati 1. junija, čeprav do takrat od 22 sodelujočih držav delegiranih tožilcev nista predlagali Finska in Slovenija. Finska je medtem z EPPO že dosegla dogovor o imenovanju tožilcev. Evropska komisija Slovenijo v zadnjem času redno poziva k čimprejšnjemu imenovanju omenjenih tožilcev. Premier Janša je nedavno ocenil, da bi se lahko postopek imenovanja končal do jeseni, a obenem opozoril, da vlada pri tem ni edini dejavnik. icon-expand