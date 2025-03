Vlada v odgovoru na interpelacijo: Gre za zlorabo sicer legitimnega instrumenta

SDS je konec februarja v parlamentarni postopek vložila že drugo interpelacijo Golobove vlade v tem mandatu. Povod za vložitev interpelacije vlade so bile premierjeve izjave, da je Janševa vlada leta 2012 ob izpeljavi tedanje pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove, zaradi česar se je položaj upokojencev poslabšal. Predlagatelji interpelacije so ob tem premierju očitali laži in manipulacije o omenjeni temi.

Vlada v današnjem odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrača kot neutemeljene in navaja, da so bile premierjeve izjave o vplivu reform iz leta 2012 na položaj upokojencev utemeljene na dejstvih. " Spremembe, sprejete v času vlade Janeza Janše - od znižanja odmernega odstotka, ukinitve rednega usklajevanja pokojnin do zaostritve pogojev za pridobitev pravic - so imele dolgotrajne negativne posledice za velik del upokojenske populacije ," izhaja iz odgovora, ki so ga v sporočilu po dopisni seji vlade posredovali z vladnega urada za komuniciranje.

Ob tem so v odgovoru zatrdili, da si ves mandat aktivno prizadevajo za izboljšanje položaja upokojencev ter našteli nekaj ukrepov aktualne vlade na tem področju. Med drugim so izpostavili 4,5-odstotni dvig pokojnin leta 2022 zaradi energetske krize in naraščajočih življenjskih stroškov, uskladitev v letu 2023 in 8,8-odstotno uskladitev v začetku leta 2024, "kar je bila največja redna uskladitev pokojnin s povprečno plačo pri nas in življenjskimi stroški v zadnjem desetletju". "Povprečna neto starostna pokojnina se je tako od sredine leta 2022 do februarja 2024 povečala za skoraj 16 odstotkov. Tudi letos je že bila izvedena redna uskladitev v višini 4,5 odstotka," navaja vlada.

Spomnili so še na enkratno pomoč v višini 200 evrov za preprečevanje energetske revščine za posamezne skupine upokojencev ter regulacijo cen energentov, ki je razbremenila tudi upokojence.

Obenem so v odgovoru še zatrdili, da si bo vlada kljub političnim pritiskom še naprej prizadevala za izboljšanje kakovosti življenja starejših, medgeneracijsko solidarnost in socialno pravičnost. V to smer gre po njihovih zagotovili tudi priprava pokojninske reforme, ki bo na dolgi rok izboljšala položaj sedanjih in bodočih upokojencev.

DZ bo skladno s poslovnikom o interpelaciji vlade lahko razpravljal najhitreje 15 dni po prejemu odgovora. Poslanci bi lahko torej o interpelaciji razpravljali v drugi polovici aprila. Po končani razpravi o interpelaciji lahko pobudniki interpelacije predlagajo, naj državni zbor sprejme sklep, s katerim se oceni delo vlade. Najmanj deset poslancev pa lahko zahteva, da se glasuje o nezaupnici vladi, če hkrati s to zahtevo predlagajo izvolitev novega predsednika vlade.

Interpelacije o delu vlad v zgodovini samostojne Slovenije sicer niso bile pogoste, Golobova vlada pa je prva, ki sta jo doleteli kar dve. Pred njo so interpelacijo prestale še vlade Janeza Drnovška, Antona Ropa in Mira Cerarja. Vse je v parlamentarni postopek vložila SDS.