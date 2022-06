Vlada v odhodu podprla vzpostavitev logističnega centra NIJZ

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je dokument investicijskega projekta za investicijo vzpostavitev logističnega centra Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in prostorov službe za preskrbo s cepivi izdelal NIJZ. Obsega pa novogradnjo objekta in nakup opreme. Glavni cilj vzpostavitve logističnega centra NIJZ in prostorov omenjene službe je zagotavljanje pogojev za optimalno delo in skladiščenje ter razvoz cepiv v vseh razmerah delovanja ter za daljše časovno obdobje (30 let). Sredstva za investicijo v višini skoraj 3,7 milijona evrov bo zagotovilo ministrstvo za zdravje, so sporočili.

Premier v odhajanju Janez Janša s svojo ekipo sicer zaključuje vladne posle, saj je DZ že začel izredno sejo, na kateri bodo potrjevali 17-člansko ministrsko ekipo vlade Roberta Goloba. Dosedanja vladna ekipa, ki jo bo tako predvidoma danes že nasledila Golobova vlada, je v približno 810 dneh dela odločala na skupaj 509 dopisnih in rednih sejah.