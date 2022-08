Vlada v politično jesen vstopa z rekordno podporo

Aktualno ministrsko ekipo podpira skoraj 6 od 10 vprašanih (58,4 odstotka), kar je največ od junijskega oblikovanja vlade. Hkrati gre za najvišjo podporo vladi od vsaj leta 2016, s starejšimi podatki ne razpolagamo. Oblasti nasprotuje skoraj vsak tretji (26,7 odstotka), ostali so neodločeni (14,9 odstotka).

Sledijo Resnica (3 odstotke), Pirati (1,6 odstotka) in Slovenska nacionalna stranka (1,3 odstotka). Vse ostale neparlamentarne stranke beležijo odstotek podpore ali manj, skupno pa 4 in pol (4,5 odstotka) in jih politični radar komaj še zaznava.

In še neopredeljeni; 12 odstotkov vprašanih (12 odstotkov) ne ve, katero stranko bi obkrožili. Štirje odstotki in pol (4,5 odstotka) ne bi izbrali nobene. Ostali niso želeli odgovoriti (2,2 odstotka).

Avgusta najbolj priljubljen Golob

Najbolj cenjen politik meseca avgusta je premier Robert Golob. Drugo najvišjo povprečno oceno so volivci podelili predsedniku Borutu Pahorju, na tretje mesto pa je zdrsnil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.