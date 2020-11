Vlada v prihodnjem letu infrastrukturnim projektom namenja milijardo evrov

Med drugim gre za prenovo koridorskih prog Poljčane-Slovenska Bistrica, Zidani most-Celje, Maribor-Šentilj, končanje predora Karavanke, izgradnjo vozlišča Pragersko in izgradnjo na drugem tiru Divača-Koper. Zagotavljajo tudi prenovo Emonike v Ljubljani in posodabljanje kočevske proge.

289 milijonov evrov bo šlo v obnovo državnih cest, katerih 40 odstotkov je v zelo slabem stanju, pove minister. 216 milijonov pa v trajnostno mobilnost, za mestno infrastrukturo za pešce, kolesarje, postajališča javnegapotniškega prometa. "Naj povem, da bo ta proračun veliko prispeval k celotnemu slovenskemu gospodarstvu, ker je razporejen tako, da bodo imela tudi majhna gradbena podjetja nekaj od tega," zagotavlja minister.

Ali to pomeni, da si lahko slovenska gradbena podjetja obetajo v prihodnjem letu veliko več posla, tudi pri drugem tiru? Vlada je namreč na podlagi evropskih smernic in protikoronske zakonodaje omejila dostop kitajskim ponudnikom za izvedbo glavnih del. "Veliko več ostane, če gradijo domača podjetja ali pa podjetja iz EU. To se pozna na bruto domačem proizvodu, ampak pri tem poudarjam, da ne smemo pasti pod krinko tega, da je našim gradbincem vse dovoljeno in se lahko med sabo dogovorijo. Potem cena na tenderjih višja. Na to ne pristajam,"je jasen Vrtovec.

Kitajska podjetja so se na razpis pritožila, ostala podjetja, ki jim je bila priznana usposobljenost za gradnjo, pa so bila pozvana k predložitvi cene. Rok je do 4. januarja, marca bi se tako po ministrovih besedah morala začeti gradnja.