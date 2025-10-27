Svetli način
Slovenija

Vlada v pripravo 'radikalnih ukrepov', Golob v iskanje novih ministrov

Ljubljana/Novo mesto, 27. 10. 2025 06.34 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Premier Robert Golob bo seznanil DZ z odstopoma ministrov za pravosodje Andreje Katič in za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki sta odstopila iz objektivnih razlogov po smrti Novomeščana. Vlada se bo po Golobovi napovedi lotila priprave radikalnih ukrepov za večjo varnost, svoje ukrepe pa bodo predstavili tudi v NSi.

Sobotni napad, v katerem je 48-letni Novomeščan izgubil življenje, je zaznamoval zadnji oktobrski konec tedna. Javnost v Novem mestu in drugod po državi je šokirana, dogodek je povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta dva ministra – pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar –, opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado.

Policija v Novem mestu
Policija v Novem mestu FOTO: Bobo

Vlada se bo že danes lotila priprave radikalnih ukrepov, ki jih je napovedal premier. Predstavila naj bi jih že v torek na izredni seji novomeškega občinskega sveta. Poleg tega se bo premier Robert Golob lotil iskanja novih ministrov.

Policija je za zdaj v zvezi z dogodkom prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, ki ga bodo predvidoma danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo za povzročitev posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let zaporne kazni.

Za povečanje varnosti pa so že v nedeljo na predlog sekretariata sveta za nacionalno varnost na območje Policijske uprave Novo mesto, ki pokriva tudi območje Posavja in Bele krajine, napotili dodatne policijske sile in posebne policijske enote, ki bodo podvojile prisotnost policije na območju. Medtem bo stekel tudi strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto, ki ga je odredil generalni direktor policije Damjan Petrič.

