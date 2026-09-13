Vlada v senci tudi z ministri v senci: 'Cilj ne bo le kritika oblasti'

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Vlada v senci pod vodstvom Roberta Goloba Bobo

Vlada v senci pod vodstvom Roberta Goloba Bobo





Vlada v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda in danes prvič zaseda, namerava svoje delo organizirati na šestih področjih: draginja, starejši in socialna varnost, mladi, prihodnost in znanje, zdravstvo in dolgotrajna oskrba, gospodarstvo, konkurenčnost in javne finance, energetska varnost in infrastruktura ter red, varnost in mir. Vsako izmed področij bo vodil nosilec resorja, pomagali mu bodo strokovni sveti. Golob, ki je ob začetku zasedanja ocenil, da je nova vlada pod vodstvom Janeza Janše v prvih 100 dneh zlasti nagrajevala svoje dolžnike iz časa predvolilne kampanje, medtem ko ukrepov, ki bi izboljšali življenje ljudi, niso dočakali, napoveduje, da cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti. Po njegovih besedah se bodo sicer odzivali na predloge in delo vladne koalicije, a bodo pripravljali tudi svoje predloge za čim širši krog ljudi. Kot obljublja, želijo pokazati, da se da drugače, da se da ukrepe pripraviti na "dostojen način".

Kdo je v ekipi?

Koordinacijo področja zdravstva, ki ga prepoznavajo kot prioritetno, bo prevzel Golob sam. Vodenje preostalih področjih pa bodo prevzeli še drugi člani iz vrst Svobode, področje starejših in socialne varnosti Alenka Bratušek, mladih in znanja Vinko Logaj, gospodarstva in javnih financ Klemen Boštjančič. Energetiko in infrastrukturo bo vodil Jure Leben, področja varnosti, reda in miru, ki po Golobovih besedah predstavljajo državotvorne resorje, pa Matej Grah. Mesto vodje kabineta predsednika vlade v senci bo zasedla Mojca Seliškar Toš, generalne sekretarke pa vodja podmladka Svobode Nika Podakar.

Opozicijske stranke niso želele v senco