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Vlada v senci tudi z ministri v senci: 'Cilj ne bo le kritika oblasti'

Ljubljana, 13. 09. 2026 13.22 pred 27 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA N.L.
Vlada v senci pod vodstvom Roberta Goloba

Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v "ministrski ekipi" v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben.

Vlada v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda in danes prvič zaseda, namerava svoje delo organizirati na šestih področjih: draginja, starejši in socialna varnost, mladi, prihodnost in znanje, zdravstvo in dolgotrajna oskrba, gospodarstvo, konkurenčnost in javne finance, energetska varnost in infrastruktura ter red, varnost in mir. Vsako izmed področij bo vodil nosilec resorja, pomagali mu bodo strokovni sveti.

Golob, ki je ob začetku zasedanja ocenil, da je nova vlada pod vodstvom Janeza Janše v prvih 100 dneh zlasti nagrajevala svoje dolžnike iz časa predvolilne kampanje, medtem ko ukrepov, ki bi izboljšali življenje ljudi, niso dočakali, napoveduje, da cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti. Po njegovih besedah se bodo sicer odzivali na predloge in delo vladne koalicije, a bodo pripravljali tudi svoje predloge za čim širši krog ljudi. Kot obljublja, želijo pokazati, da se da drugače, da se da ukrepe pripraviti na "dostojen način".

Kdo je v ekipi?

Koordinacijo področja zdravstva, ki ga prepoznavajo kot prioritetno, bo prevzel Golob sam. Vodenje preostalih področjih pa bodo prevzeli še drugi člani iz vrst Svobode, področje starejših in socialne varnosti Alenka Bratušek, mladih in znanja Vinko Logaj, gospodarstva in javnih financ Klemen Boštjančič. Energetiko in infrastrukturo bo vodil Jure Leben, področja varnosti, reda in miru, ki po Golobovih besedah predstavljajo državotvorne resorje, pa Matej Grah.

Mesto vodje kabineta predsednika vlade v senci bo zasedla Mojca Seliškar Toš, generalne sekretarke pa vodja podmladka Svobode Nika Podakar.

Opozicijske stranke niso želele v senco

V največji opozicijski stranki zatrjujejo, da vlada v senci združuje ekipo, ki je odgovornost za vodenje države pripravljena prevzeti takoj. "Nadaljevala bo delo, začeto v prejšnjem mandatu, odgovarjala na nove izzive in ponudila svoje rešitve," obljubljajo.

Svoboda je k sodelovanju povabila tudi druge opozicijske stranke in zunajparlamentarni Prerod, a pri vseh dobila košarico.

Danes sicer mineva sto dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, imenovana pa je bila tudi s podporo Resnice. Prvo etapo mandata 16. slovenske vlade so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, ukrepi za blaženje naraščajočih cen goriv ter dvig obrambnih izdatkov s ciljem izpolnitve zavez Natu v rebalansu letošnjega proračuna. Odmevale so tudi napovedi nekaterih reform in zakonodajnih sprememb, med njimi glede financiranja nevladnih organizacij, ukinitev devetletke in posegi v medijsko zakonodajo.

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KOMENTARJI11

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Five -O
13. 09. 2026 13.50
Saj ni res pa je hahaaa😂😂😂
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+1
1 0
Galaktik111
13. 09. 2026 13.41
Ha ha ha, pa to še človek ni vido.
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+5
5 0
JApajaDAja
13. 09. 2026 13.40
samooklicani vodja opozicije.....torej so levica in sd-pozicija?
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+2
2 0
Združene države Evrope
13. 09. 2026 13.39
Dam jim 2 tedna, za te otroške igrice. Potem bodo spoznali, da rajši ležijo doma, kot da se gredo kavbojce in indijance.
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+2
2 0
SDS_je_poden
13. 09. 2026 13.38
Ne razumem teh vlad v senci. Golob, volitve si zmagal, pa zaradi ega nisi uspel sestaviti vlade. Ne rabiš se sedaj napihovat. Narod je polagal upe na tebe, ti pa nisi dostavil pričakovanega. S to vlado v senci se samo smešite.
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+1
1 0
FlatyEric
13. 09. 2026 13.37
Haha! Golobu se konkretno frclja.
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+2
2 0
Antenaa
13. 09. 2026 13.36
Pisi kuci, propalo hahahaha
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+4
4 0
goričan
13. 09. 2026 13.35
Ma...resno se sprašujem, če je z temi osebki vse v redu?? Ker tega res še nismo videli, ne v SLO ne kje drugje. Kaj bodo vodili? Kaj bodo sprejemali? Res ne razumem tega vrtca..
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+4
4 0
JApajaDAja
13. 09. 2026 13.27
7 slobodanof-vlada v senci r slo?
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+5
5 0
Zmaj39
13. 09. 2026 13.25
Pa naj se namažejo, da jih ne bo opeklo.
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+5
5 0
FlatyEric
13. 09. 2026 13.37
Ne stari, ni treba, ker bodo v senci.
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0 0
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