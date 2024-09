Kakšna so najnovejša politična razmerja v državi? Septembrsko merjenje političnega utripa, ki so ga za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana, kaže, da Golobova vlada v vročo politično jesen vstopa s peto najnižjo podporo doslej. Delo ministrske ekipe podpira manj kot tretjina (31,9 %) vprašanih. Dobra polovica (52,1 %) je z vlado nezadovoljna, ostali (16,0 %) so neopredeljeni.