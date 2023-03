Vlada v začasno zadržanje izvrševanja državnega proračuna

Vlada je s tem ustavila prerazporejanje proračunskih sredstev zaradi prevzemanja novih obveznosti, za katere sredstva v sprejetem proračunu države niso načrtovana v ustrezni višini, razen v primerih razporejanja sredstev splošne proračunske rezervacije. Iz tega ukrepa so izključeni tako imenovani neodvisni ustavni organi, prav tako nemoteno poteka črpanje evropskih sredstev in financiranje namenov, načrtovanih v sprejetem proračunu, vključno z ukrepi za energetsko draginjo, so sporočili.

Reorganizirali državno upravo

Vlada je letos reorganizirala državno upravo. Pri nekaterih ministrstvih so se spremenila delovna področja, hkrati pa so nastala tudi nova. Ker je do te reorganizacije prišlo po uveljavitvi državnega proračuna za letošnje leto, vlada pripravlja rebalans, s katerim bodo tudi novi državni organi dobili svoje finančne načrte, pojasnjujejo: "Ker reorganizacija ne bo terjala povečanja izdatkov državnega proračuna, je treba do uveljavitve rebalansa ustaviti prerazporejanje sredstev v primerih, pri katerih želi kateri od organov s prerazporeditvijo povečati obseg pravic porabe za posamezen namen in prevzeti novo obveznost," so še pojasnili.

Ne glede na to pa dopuščajo možnost, da se za tiste namene, za katere se izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, dovoljuje razporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije, dodajajo.

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Vlada pa je znotraj finančnega načrta ministrstva za infrastrukturo prerazporedila 5,6 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena za izboljšanje ravni letalske povezljivosti v Sloveniji.