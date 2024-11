Vlada v zamejitev cen električne energije in oblikovanje interventnega zakona

Premier je ogorčen nad delom agencije za energijo, opozicija pa nad delom vlade. V Novi Sloveniji se danes sprašujejo, kaj so na vladi počeli doslej in zakaj Robert Golob šele po več kot letu dni pogovorov mrzlično išče rešitve in bližnjice, kako pomiriti ljudi in gospodarstvo.

"Nekdo pride iz toplih Maldivov in reče, dobro jutro, jaz sem pa ogorčen, potem ko to velja že en mesec in ljudje že dobivajo položnice," je povedal Jernej Vrtovec, poslanec stranke NSi.

V bran vladi in predsedniku pa je stopil poslanec Svobode Miha Lamut, ki je povedal, da gre za zavajanje in manipulacijo. Povedal je, da je Kumrovo ministrstvo, kar potrjuje tudi dopis, že junija neuspešno pozivalo direktorico agencije Duško Godina, naj vsaj odloži uvedbo novega sistema. "Ampak na tej točki moram najprej izpostaviti, da je agencija za energijo neodvisen regulator, na katerega vlada z neposrednim pritiskom nima prav nikakršnega vpliva," je dodal.

Vlada zato tudi ne more umakniti novega sistema, zato naj bi po naših informacijah jutri postregla z rešitvami, ki naj bi nekako nevtralizirale spremembe. Gospodinjstvom naj bi prisluhnili z odredbo, ki bi podobno kot v času energetske draginje zamejila ceno elektrike. Gospodarstvo pride na vrsto kasneje, njihove želje naj bi uresničevali z interventnim zakonom.

"Nič narobe, da nismo v prvem delu prav ravnali, bomo sedaj zadevo postavili v tiste okvirje, ki bodo zaščitili tako končnega uporabnika, najbolj ranljive skupine in seveda tudi naše gospodarstvo," pa je mnenja poslanec SD-ja Predrag Baković.

Žogico pa vrača poslanec krščanskih demokratov Jernej Vrtovec, ki je povedal, da se koalicijske stranke, v prvi vrsti poslanci Svobode, sprenevedajo. "Prav smešno je bilo poslušati, kako so poslanci krčevito branili koalicijo in to odločitev agencije za energijo. Zelo smešno. In še bolj smešno bo poslušati, kako bodo zdaj ti isti poslanci očitali tej isti agenciji za energijo, kako je tukaj popolnoma zgrešila bistvo," je povedal.

"Zavračamo kakršnekoli navedbe, da smo obrnili ploščo, smo se že skozi ves proces zavzemali, da se stvari učinkoviteje in bolj pregledno analizirajo, da se z analizami postreže javnosti, tu se moramo strinjati, stvar je komplicirana," je pojasnil Lamut in dodal, da so nenazadnje poslanci soglasno predlagali agenciji, naj ponovno pretehta predlagani sistem. Vrtovec pa agencijo ponovno poziva, naj način obračunavanja umakne, saj je dražji, nerazumljiv in zapleten. Direktorica agencije Duška Godina pa se na klice še vedno ne odziva.