Vlada več kot podvojila pomoč gospodarstvu zaradi cen energentov

Vlada je dvignila tudi odstotek pomoči subvencioniranja energetskih stroškov, in sicer s 30 na 50 odstotkov. "Prav tako se je odločila, da v shemo pomoči vključi sektor kmetijstva in ribištva ter tiste zavode in društva, ki opravljajo gospodarsko dejavnost," je v izjavi za javnost po seji vlade sporočil državni sekretar.