Slovenija

Vlada vztraja pri 810 evrih povprečnine, občine pričakujejo višjo

Ljubljana, 02. 10. 2025 17.52 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA , T.H.
Predstavniki občin in pristojnih ministrstev se tudi na tokratnem sestanku niso uspeli dogovoriti glede višine povprečnine za prihodnji dve leti. Po navedbah združenj občin vladna stran za prihodnje leto vztraja pri 810 evrih povprečnine, kot je vlada predvidela tudi v proračunskih dokumentih.

V občinah medtem pričakujejo višjo povprečnino. Opozarjajo, da je že sam izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leto 2026 višji od predlagane povprečnine, pri čemer v izračunu še niso zajeti višji stroški plač.

Kot so v Združenju občin Slovenije zapisali v sporočilu po današnjem srečanju, tretjem po vrsti, so tako predstavniki občinskih združenj tudi tokrat opozarjali na nekatere spregledane oz. podcenjene stroške občin, denimo na stroške rasti plač v občinskih upravah in javnih zavodih.

Občine želijo več denarja
Občine želijo več denarja FOTO: Shutterstock

Član predsedstva Združenja občin Slovenije, litijski župan Franci Rokavec je opozoril še na številne finančno zahtevne kohezijske projekte, ki jih vodijo občine, njihova realizacija pa bi lahko bila v prihodnjem letu ob pomanjkanju ustrezne višine sredstev za financiranje "rednih" nalog občin ogrožena.

Podobno je po navedbah Skupnosti občin Slovenije (SOS) opozoril tudi predsednik SOS Gregor Macedoni. Kot je dejal, bodo občine - če dogovor o povprečnini ne bo zajel tudi stroškov, ki so občinam naloženi z državnimi ukrepi, predvsem dviga plač - sredstva primorane iskati drugje. To pa bo neposredno vplivalo tudi na izvajanje evropskih projektov, saj občine ne bodo imele razpoložljivih sredstev za lastni delež.

Pogajanja bodo nadaljevali 20. oktobra. Finančni minister Klemen Boštjančič je prejšnji teden dejal, da bo v primeru drugačnega dogovora znesek povprečnine, kot že v preteklih letih, prilagojen v postopku sprejemanja v državnem zboru. Povprečnina se namreč določi z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.

povprečnina višina občine
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
03. 10. 2025 12.29
Prepoloviti število občin, pa bo denarja dovolj. Ne rabi vsaka pasja uta imet svojo občino in občinske uprave.
ODGOVORI
0 0
zasvobodo22
02. 10. 2025 20.45
+1
obcine bi blo treba pod hitro ukinit sama korupcija kraja iskoriscanje obcanov vsaj pol obcin bi blo treba ukinit zupane pa kazensko ovadit
ODGOVORI
2 1
konc
02. 10. 2025 20.10
+2
Ukiniti občine in ustanoviti pokrajine! Te birokratske mase je odločno preveč! Naredi se pa tudi ne prav veliko več, le stroškov je čedalje več. Za nas seveda. Kaj, ko ga ni v naši politiki junaka, ki bi to naredil. Vsi imajo "svoje", ki jih je treba poriniti v lahkotne in dobro plačane službice...brez kakršnekoli odgovornosti.
ODGOVORI
3 1
YouRangMyLord
02. 10. 2025 19.18
+3
Občinarski veljaki noro računajo na to, da bo (spet) padel dobitek od lotomilijonarskega dobitka v njihovo malho. Ukinit res večino občin - gledene na 2MIO narod omejit na 4 regije in čao. Kaj se pa to pravi.
ODGOVORI
4 1
Alex47
02. 10. 2025 21.43
+1
Potem bi procesi samo dlje časa trajal
ODGOVORI
1 0
bronco60
02. 10. 2025 18.57
+2
Ja, res je, občine morajo veliko investirat v brezposelne, razne nebodiga treba, vse tiste, kateri so vse zlili po grlu, sedaj jih pa občine rešujejo z raznimi subvencijami, tudi v DS ojih, zato je pa večno manj denarja.
ODGOVORI
2 0
Slavko BabIč
02. 10. 2025 18.24
+4
Ukinit 120 občin! Kdo bo zagrizel v to kislo jabolko!
ODGOVORI
6 2
