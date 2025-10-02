Vlada vztraja pri 810 evrih povprečnine, občine pričakujejo višjo

Kot so v Združenju občin Slovenije zapisali v sporočilu po današnjem srečanju, tretjem po vrsti, so tako predstavniki občinskih združenj tudi tokrat opozarjali na nekatere spregledane oz. podcenjene stroške občin, denimo na stroške rasti plač v občinskih upravah in javnih zavodih.

V občinah medtem pričakujejo višjo povprečnino. Opozarjajo, da je že sam izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leto 2026 višji od predlagane povprečnine, pri čemer v izračunu še niso zajeti višji stroški plač.

Član predsedstva Združenja občin Slovenije, litijski župan Franci Rokavec je opozoril še na številne finančno zahtevne kohezijske projekte, ki jih vodijo občine, njihova realizacija pa bi lahko bila v prihodnjem letu ob pomanjkanju ustrezne višine sredstev za financiranje "rednih" nalog občin ogrožena.

Podobno je po navedbah Skupnosti občin Slovenije (SOS) opozoril tudi predsednik SOS Gregor Macedoni. Kot je dejal, bodo občine - če dogovor o povprečnini ne bo zajel tudi stroškov, ki so občinam naloženi z državnimi ukrepi, predvsem dviga plač - sredstva primorane iskati drugje. To pa bo neposredno vplivalo tudi na izvajanje evropskih projektov, saj občine ne bodo imele razpoložljivih sredstev za lastni delež.

Pogajanja bodo nadaljevali 20. oktobra. Finančni minister Klemen Boštjančič je prejšnji teden dejal, da bo v primeru drugačnega dogovora znesek povprečnine, kot že v preteklih letih, prilagojen v postopku sprejemanja v državnem zboru. Povprečnina se namreč določi z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.