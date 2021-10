Vlada vztraja pri novem razpisu za delegirana tožilca, za DTS ta brez pravne podlage

Upravno sodišče je v začetku prejšnjega tedna razsodilo v upravnem sporu, ki sta ga sprožila oba kandidata za evropska delegirana tožilca iz Slovenije, Tanja Frank Eler in Matej Oštir . Odpravilo je sklep vlade in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, pri čemer je vladi naložilo, da v ponovljenem postopku obrazloži svojo odločitev.

Pri tem se znova sklicuje na postopek, kot ga med drugim določajo prvi odstavek 71.d člena zakona o državnem tožilstvu, drugi odstavek 17. člena uredbe EU o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) in sklepa kolegija EJT s konca septembra lani. Razlaga vlade, da bi moral DTS oblikovati listo šestih kandidatov, je v nasprotju z določbami omenjene uredbe in poslovnika EJT in v tej luči je po mnenju DTS tudi treba razumeti določbe 71.č člena zakona o državnem tožilstvu na podlagi 71.d člena tega zakona.

Ker z javnim razpisom ta zakonsko zahtevan kriterij ni bil zagotovljen, razpis že po zakonu velja za neuspešnega, zaradi česar je ministrstvo za pravosodje dolžno objaviti nov razpis, je ponovila vlada in dodala, da na podlagi prvega razpisa pripravljen predlog DTS ni imel veljavnih pravnih učinkov in ga ne bi bilo mogoče predložiti Evropskemu javnemu tožilstvu (EJT).

DTS še vztraja, da prvi postopek za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev zaradi nedavne odločitve upravnega sodišča še ni zaključen. Zato trenutno ni nobene pravne podlage za izvedbo drugega ali katerega koli nadaljnjega postopka imenovanja. Stališče vlade, da prvega postopka zaradi objave drugega razpisa ni več mogoče obuditi, torej ne zdrži pravne presoje.

DTS zato vztraja, da novih predlogov za imenovanje delegiranih tožilcev v okviru morebitnih novih razpisov ne more oblikovati in jih tudi ne bo oblikoval. S ponovnim odločanjem bi DTS sledil arbitrarni razlagi predpisov, ki jo zagovarja vlada, in pritrdil njenemu nezakonitemu odločanju. Obenem znova poziva k spoštovanju pravnomočnih sodnih odločb, saj je to eden temeljnih postulatov pravne države.