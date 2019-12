Bo posebna denarna nagrada pritegnila nove vojake?

Na predlog ministra lahko vlada tako odloči, da se vojakom ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let ali za popolnitev začasne sestave, zlasti za opravljanje vojaške službe izven države, izplača posebna denarna nagrada. To lahko dobijo tudi osebe, ki podaljšajo pogodbo o zaposlitvi.

Glede na negativen trend kadrovske slike vojske pa so se odločili za sprejem uredbe, po kateri bodo do posebne denarne nagrade upravičene vse vojaške osebe, ki bodo imele prvo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za najmanj pet let, ob podaljšanju pogodbe pa jo bodo dobili za vsako leto opravljanja vojaške službe, ne glede na to za kakšno obdobje vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi.