Vlada z namero o ustanovitvi javne univerze v Novem mestu

Predvideno je, da se v bodo v novo javno univerzo vključili novomeški fakulteti za informacijske študije in za industrijski inženiring Novo mesto ter Visoka šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

V Sloveniji delujejo tri javne univerze - ljubljanska, mariborska in primorska. V Novem mestu pa že nekaj let deluje po koncesijski pogodbi z državo zasebna Univerza v Novem mestu, ki združuje štiri novomeške fakultete, in sicer za ekonomijo in informatiko, poslovne in upravne vede, strojništvo in za zdravstvene vede.