Bodo z novim zakonom omejili delovanje vard?

Kot so poudarili na vladi, sta vzdrževanje javnega reda in miru ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prekrškov dve od osnovnih nalog policije, ki izhajata iz njenih temeljnih dolžnosti. Te obsegajo zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države.

V noveli je poudarjen dodatni namen zakona - preprečevanje opravljanja nalog samoorganiziranim združbam z namenom izvajanja zakonskih nalog organov oblasti. Širi se nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe.

Novela podrobno opredeljuje namen zbiranja prostovoljnih prispevkov, in sicer za humanitaren ali splošno koristen namen. Določena je prepoved zbiranja prostovoljnih prispevkov, ki predstavlja motenje miru, povzročanje vznemirjenosti ali nadlegovanja ljudi.

Dodaten prekršek za storilca, ki oškodovanca udari večkrat, in ne le enkrat

Predlog novele določa dodaten prekršek storilca, ki oškodovanca udari večkrat, in ne le enkrat. Natančneje so določena sorodstvena oziroma druga razmerja med kršiteljem in oškodovancem. Določen je tudi prekršek, storjen s hrupom, če gre za hrup, ki ga glede na njegovo intenzivnost, frekventnost in trajanje ni mogoče pričakovati in s tem moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti. Poleg tega določa prekršek hrupa v primeru, če policija prejme anonimno prijavo kršitve, policisti pa ob intervenciji na kraju samem tudi sami zaznajo hrup.

Poleg tega predlog določa, da je pokanje s karbidom ali drugimi plinskimi zmesmi za pokanje dovoljeno samo v času velikonočnih praznikov in praznika dela ali v času praznovanj, ki jih lokalna skupnost določi s svojimi predpisi. Posebej je prepovedano tudi ogrožajoče streljanje. V novelo pa so vključene še dodatne pristojnosti občinskih redarjev za nadzor nad storjenimi prekrški (povzročanje hrupa, prenočevanje na javnem kraju, prostovoljni prispevki, lažna naznanitev prekrška).