Transportno letalo, dva helikopterja in sto oklepnikov. Z zakonom v obrambne investicije

Koalicija je včeraj na vrhu na Brdu pri Kranju prižgala zeleno luč zakonu o obrambnem proračunu, s katerim bi v naslednjih šestih letih končno resno opremili Slovensko vojsko. Zakon, ki je že usklajen z ministrstvom za finance, bi pomenil izpolnitev dolgoletnih lastnih zavez o doseganju dveh odstotkov bruto družbenega proizvoda, namenjenega za obrambo. Bil pa bi tudi končno signal, da Slovenija svojo varnost jemlje resno. Proračun bi se podvojil in zagotovil dodatnih 780 milijonov evrov v naslednjih šestih letih za (po mnenju stroke) minimalen in nujen razvoj SV.

Minister za obrambo Matej Tonin, ki mu je včerajšnji dan pokvarila informacija o vpletenosti slovenskega vojaka v incident na italijanski meji, je koalicijskim partnerjem predstavil načrte, kako vojsko pripeljati z dna in stran od negativnih letnih ocen. Zakon o obrambi, ki dobiva zagon med parlamentarnimi strankami in končno rešuje dolgoletne kadrovske in statusne težave vojaškega poklica, bo, kot kaže, dopolnil z zakonom o investicijah v vojski. Slovenska vojska bo najverjetneje v naslednjih šestih letih dobila opremo za dve srednji bataljonski skupini, za letalstvo, inženirce, protizračno obrambo in jedrsko komično biološko obrambo ter za vojaško zdravstvo.

icon-expand Turbolet na misiji

Prav v preteklih mesecih epidemije se je izkazalo, da v vojaški bolnišnici ROLE 2 manjka vrsta elementov, najbolj pa je Slovenija pogrešala resno transportno letalo. Trenutni "vlečni konj" vojaškega transportnega letalstva je Turbolet L410,, manjše dvomotorno propelersko letalo s srednjim dometom. Izdelano je bilo daljnega leta 1988 in ga je Slovenija kupila na začetku devetdesetih let iz češkoslovaških zalog po razpadu varšavskega pakta. Turbolet je tudi neke vrste sinonim za iztrošenost vojaškega sistema, ki so ga številne vlade pustile na cedilu. Za najhujše krčenje proračuna, ki je pustilo milijardno investicijsko luknjo, je poskrbel prav današnji vrhovni poveljnik te vojske Borut Pahor. Prav ta zdaj prejema sadove svojih potez s časov, ko je bil predsednik vlade v obliki negativnih ocen Slovenske vojske.

icon-expand Poročilo o pripravljenosti vojske v 2019-7 FOTO: Bobo

Po zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije SV do leta 2026 bi kupili transportno letalo, že nekaj časa se Slovenija spogleduje z ameriško-italijanskim letalom C27J – Spartan, kupili bi dva transportna helikopterja, verjetno podobna modela Cougarjev, ter 50 oklepnih vozil 8 x 8, 50 oklepnih 4 x 4, vložili bi sredstva v infrastrukturo in osebno opremo vojakov. Za dve srednji bataljonski skupini, ki jih Slovenija zmotno ne potrebuje za zvezo Nato, temveč za lastno varnost, bi potrebovali 135 vozil 8 x 8, 110 vozil 4 x 4, 16 havbic za dve ognjeni bateriji, 2 modula zračne obrambe – 400 ročnih lanserjev in še drugo opremo. Da bi to dosegli, so se v vladi dogovorili, da bodo že v naslednjem letu dvignili veljavni proračun za obrambo za 50 milijonov evrov, vsako naslednje leto pa dodatnih 130 milijonov glede na predhodno leto. Proračun obrambnih izdatkov bi se tako lahko s 617 milijonov v letu 2021 dvignil na 1267 milijonov v letu 2026, kar bi pomenilo 2,08 % BDP in podvojen proračun za obrambo.

Ministrstvo ocenjuje, da gre za minimalna potrebna sredstva za razvoj in opremljanje Slovenske vojske, premik v višjo stopnjo nacionalne varnosti in večjo kredibilnost v mednarodni skupnosti. Prav tako pa pričakujejo pozitivne učinke na gospodarstvo. Predlog, ki naj zaradi usklajenosti ne bi imel težkega dela s prehodom v zakon, bo zagotovo dvignil veliko prahu v delu opozicije, dejstvo pa je, da gre za cilje, ki jih je Slovenija sama sebi postavila leta 2006, s tem zakonom pa jih bi morda uresničila 20 let pozneje.

icon-expand Vojaško vozilo, oklepnik, Slovenska vojska FOTO: Bobo