Vlada za člana Evropskega računskega sodišča predlaga Jorga K. Petroviča

Vlada je na seji 7. 10. 2021 obravnavala predlog kandidature Jorga Kristijana Petroviča kot predstavnika Slovenije za člana Evropskega računskega sodišča. Vladni predlog je nato obravnaval parlamentarni odbor za zadeve Evropske unije, ki je na podlagi prejetega gradiva, predstavitve kandidata in opravljene razprave z njim h kandidaturi podal negativno mnenje in ga posredoval vladi, pojasnjuje Ministrstvo za finance.

Po prejemu tega mnenja in pred posredovanjem predloga kandidata pristojnim institucijam Evropske unije mora vlada o predlogu obvestiti državni zbor, pri čemer na mnenje delovnega telesa državnega zbora ni vezana.

"Skladno z navedenim je vlada potrdila predlog kandidature, kot je bil predlagan že 7. 10. 2021, in naložila ministrstvu za finance, da o kandidaturi, potem ko bo o odločitvi obveščen državni zbor, obvesti Generalni sekretariat Sveta Evropske unije," so sporočili z ministrstva.

Slovenijo je namreč konec aprila letos sekretar Sveta Evropske unije obvestil, da "z dnem 6. 5. 2022 poteče mandat našemu članu Evropskega računskega sodišča, zato mora Slovenija najpozneje do 29. 10. 2021 predlagati novega kandidata za člana sodišča".

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem portalu državne uprave je bil junija objavljen poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Evropskega računskega sodišča.

"Na podlagi pregleda dokumentacije in upoštevanja tako izpolnjevanja pogojev iz poziva kot tudi drugih delovnih izkušenj, predvsem v mednarodnem okolju, v institucijah Evropske unije in na vodstvenih položajih ter druge izkušnje na delovnih mestih, povezanih z revizijo in nadzorom, je bilo ugotovljeno, da je Jorg Kristijan Petrovič najprimernejši kandidat Slovenije za člana Evropskega računskega sodišča," je sklenila vlada.

Pred dnevi smo poročali, da ravnanje predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, ki je lani pri pripravi osnutka revizijskega poročila o nakupih zaščitne opreme odvzel pooblastilo svojemu namestniku Petroviču, po mnenju protikorupcijske komisije ne predstavlja kršitev določb zakona o integriteti. Zaradi zaznanih tveganj pa je računskemu sodišču izdala priporočila.