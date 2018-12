Vlada za generalno direktorico policije imenovala Tatjano Bobnar

Bobnarjeva se je po študiju zaposlila na takratni Upravi za notranje zadeve v Ljubljani, in sicer v uradu kriminalistične policije kot kriminalistka na področju splošne kriminalitete. Bila je vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto. Po dolgoletnem delu v kriminalistični službi je na Policijski upravi Ljubljana postala vodja službe za operativno podporo, nato pa pomočnica direktorja Policijske uprave Ljubljana. Na tem delovnem mestu je spoznala razsežnosti delovanja vseh policijskih enot na območju največje policijske uprave v državi, so zapisali na spletni strani vlade.

Magistrirala je s področja kazenskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, s svojimi referati pa sodelovala na usposabljanjih, posvetih, seminarjih, mednarodnih konferencah, je soavtorica komentarja zakona o nalogah in pooblastilih policije in soavtorica številnih priročnikov s področja dela policije.

Je vodja supervizorka več delovnih skupin, med drugim s področja policijskega dela v skupnosti, upravljanja konfliktov in mediacije, psihološke pomoči in podpore v policiji, odbora za etiko in integriteto v policiji. Je predsednica programskega sveta Policijske akademije, podpredsednica programskega sveta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, predavateljica na Višji policijski šoli in nosilka predmeta Kazensko pravo ter podpredsednica Sveta za policijsko pravo in pooblastila.

Februarja 2009 je bila imenovana za namestnico generalnega direktorja policije.

Vlada oktobra razrešila Veličkega

Pred dobrima dvema mesecema, 4. oktobra, je vlada s položaja razrešila takratnega generalnega direktorja policije Simona Veličkega. Za vršilko dolžnosti so imenovali Bobnarjevo, ki je bila dotlej namestnica Veličkega. Razrešitev generalnega direktorja policije je vladi predlagal minister za notranje zadeve Poklukar. Ta sicer javno ni pojasnil, zakaj se je odločil za zamenjavo Veličkega, neuradno pa je bilo slišati, da gre za nekompatibilnost med njima.

Naklonjenost ženski na čelu policije kot tudi vojske je izrazil tudi predsednik vlade Marjan Šarec. Kot je dejal na dan, ko je bila tudi na čelo vojske prvič imenovana ženska, generalmajorka Alenka Ermenc, je ponosen, da bosta tako na vrhu vojske kot policije ženski. "Obe sta izjemno sposobni, zelo predani svojemu delu in to je tisto, kar šteje," je dejal in dodal, da to kaže tudi, da kot družba postajamo zrelejši.

Šarec je glede Ermenčeve in Bobnarjeve povedal, da ima dobro mnenje o njiju. "Moje osebno mnenje je, da je izjemno sposobna, da je, kolikor sem jo imel priložnost spoznati, izjemno sistematična in zna tudi dati povelje, kar je v hierarhični organizaciji, kot sta policija in vojska, pomembno," je dejal.