Vlada za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka

Svet zavoda je 26. februarja na pobudo vladnih predstavnikov v svetu odločal o dodatni izredni uskladitvi pokojnin v letošnjem letu in nato sprejel sklep o enoodstotni redni uskladitvi, so spomnili v uradu vlade za komuniciranje.

Vlada se po njihovih besedah pri svojem delu ves čas zavzema za zagotavljanje socialne in materialne varnosti vseh kategorij upokojencev. Usklajevanje pokojnin je temeljni instrument, s katerim se ohranja realna vrednost pokojnin v daljšem časovnem obdobju, upokojencem pa se tako zagotavlja socialna in materialna varnost. S tem se spoštujejo načelo pravne države, pravna varnost posameznikov in njihovo zaupanje v sistem, ki je bilo pred nekaj leti zaradi večkratnih posegov v pokojninski sistem z drugimi zakoni omajano.

Vlada se je za soglasje k sklepu sveta odločila ob zavedanju, da izredna uskladitev pokojnin ureja izboljšanje socialnega položaja upokojencev, ki so ranljivejši del družbe.