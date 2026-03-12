Naslovnica
Slovenija

Vlada za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka

Ljubljana, 12. 03. 2026 17.11 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
STA
Upokojenka na bančnem okencu

Vlada je dala soglasje k sklepu sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), po katerem naj se pokojnine od 1. marca izredno uskladijo za en odstotek. Tako bo skupna uskladitev pokojnin letos znašala 5,2 odstotka. Redna uskladitev je bila namreč že izvedena v višini 4,2 odstotka.

Svet zavoda je 26. februarja na pobudo vladnih predstavnikov v svetu odločal o dodatni izredni uskladitvi pokojnin v letošnjem letu in nato sprejel sklep o enoodstotni redni uskladitvi, so spomnili v uradu vlade za komuniciranje.

Vlada se po njihovih besedah pri svojem delu ves čas zavzema za zagotavljanje socialne in materialne varnosti vseh kategorij upokojencev. Usklajevanje pokojnin je temeljni instrument, s katerim se ohranja realna vrednost pokojnin v daljšem časovnem obdobju, upokojencem pa se tako zagotavlja socialna in materialna varnost. S tem se spoštujejo načelo pravne države, pravna varnost posameznikov in njihovo zaupanje v sistem, ki je bilo pred nekaj leti zaradi večkratnih posegov v pokojninski sistem z drugimi zakoni omajano.

Vlada se je za soglasje k sklepu sveta odločila ob zavedanju, da izredna uskladitev pokojnin ureja izboljšanje socialnega položaja upokojencev, ki so ranljivejši del družbe.

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
XYZ22
12. 03. 2026 18.24
Pokojnine se zvišajo za 5,2 odstotka, vsi ostali stroški pa so šli gor za minimalno 20 odstotkov. Super, za čestitat jim je.
Odgovori
0 0
Sl0venc
12. 03. 2026 18.23
Vlada se trudi zdaj v predvolilnem času kazati kot čim boljša, zato je zvišala minimalne plače, zdaj še to. Naslednja vlada bo imela morda nekaj za govoriti, ker bodo vsi v javnem sektorju stavkali, ker bodo hoteli tudi oni višje plače.
Odgovori
0 0
SEHE
12. 03. 2026 18.23
Reforme, usklajevanja.. .Vedno tako, da je upokojenec na slabšem. Samo Mesec še verjame, da ni tako (laže).
Odgovori
+2
2 0
stoinena
12. 03. 2026 18.12
vam teče voda v grlo. .... smo vam povedali da je prepozno in da ste nam vzeli 300x toliko.
Odgovori
+1
1 0
Maxx365
12. 03. 2026 18.17
Si nekaj zamešala. Največ je upokojencem pobral zdrahar Janez z Zujfom.
Odgovori
-3
0 3
LevoDesniPles
12. 03. 2026 18.08
perutnićarska matematika je pač vredna vsakega dinarja ki ga vzame upokojncem... daš 5% vzameš 15%.. upokojenci na volitvah ne pozabite ponovno obkrožit perutničarja da vam to leto vzame še teh 5% nazaj XD
Odgovori
+3
3 0
anabanana
12. 03. 2026 18.06
7€, hvalaaaaa🤮🤮🤮
Odgovori
+1
1 0
anabanana
12. 03. 2026 18.03
Hahaaaaaaa, "močna" povišica, sramota, kolika je povišica poslancem🤮
Odgovori
+3
3 0
Nebodijetreba
12. 03. 2026 18.03
Še nekajkrat napišite, pa bodo nekateri upokojenci pričakovali 5 %! Svašta!
Odgovori
+3
3 0
MiskoPol
12. 03. 2026 17.53
S povsem enakim denarjem (1% za 600 tisoč upokojencev) bi lahko popravilo krivico moškim upokojencem (cca 6% za 100 tisoč moških upokojencev). Je pa res, da je 600 tisoč glasov več kot 100 tisoč.
Odgovori
+4
4 0
Groucho Marx
12. 03. 2026 17.51
Sebi delijo koruptivne milijone, narodu drobtinice.
Odgovori
+7
7 0
Kakosmodanes
12. 03. 2026 17.49
Kaj pa, če nas hočejo prinesti tako malo okoli za dva meseca. Potem pa ne bomo volili te vlade.
Odgovori
0 0
Kakosmodanes
12. 03. 2026 17.47
Ker našim uradnikom zmanjkuje dela, bodo to delali dvakrat.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
12. 03. 2026 17.44
Pa vrnite še 1% ki ste vsem ukradli
Odgovori
+6
6 0
zmerni pesimist
12. 03. 2026 17.43
Rit si obrišite z tem 1% sebi pa 30%
Odgovori
+7
7 0
ajdanakolesu
12. 03. 2026 17.40
Zakaj niso na ZPIZu dvignili invalidske pokojnine na 610 € ? Kot je bilo objavljeno.
Odgovori
+2
3 1
Kakosmodanes
12. 03. 2026 17.38
In to vse od 01.01.2026
Odgovori
+2
3 1
jezenslovenec
12. 03. 2026 17.35
A se vi hecate? Z enim procentom se bomo pa res opomogli.
Odgovori
+6
7 1
marker1
12. 03. 2026 17.32
A je spet odprta slaščičarna? Tisti odstotek bo požrlo pošiljanje obvestil vsem upokojencem!
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
