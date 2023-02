Vlada za javno obravnavo pri presojanju ustavnosti novele zakona o RTVS

Kot so zapisali na vladnem uradu za komuniciranje, vlada kot priče predlaga novinarko na RTVS in voditeljico televizijske oddaje Intervju Ksenijo Horvat, novinarja na RTVS in voditelja televizijske oddaje Odmevi Igorja E. Berganta ter predsednika sveta delavcev RTVS Roberta Pajka, kot izvedenca pa Igorja Vobiča s fakultete za družbene vede v Ljubljani. Predlagane priče bi po oceni vlade lahko izčrpno opisale dogajanje, ki je privedlo do kritičnih razmer na RTVS, in škodljive posledice za RTVS ob morebitnem zadržanju novele.

Vlagatelji pobude Peter Gregorčič, zdajšnji v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough, namestnica predsednika nadzornega sveta RTVS Tamara Besednjak Valič in v. d. direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija oporekajo temu, da so z začetkom uveljavitve omenjene novele 28. decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia.

To se je po njihovem opozorilu zgodilo brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov. Po njihovem mnenju se s tem krši tako ustaljena praksa ustavnega sodišča kot sodna praksa sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice. Po oceni pobudnikov bodo zaradi izvajanja novele in prekinitve mandatov nastale nepopravljive posledice, zato so predlagali absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje novele.

Ustavno sodišče bo pobudo v četrtek vnovič presojalo

Ustavno sodišče bo na seji v četrtek glede na predlog dnevnega reda znova imelo na mizi to pobudo. Po poročanju medijev pa ni mogoče predvideti, kakšna bo odločitev osmih ustavnih sodnikov, saj je bil iz zadeve januarja izločen ustavni sodnik Rok Čeferin.