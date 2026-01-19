Vlada za nadzornika SDH predlaga Gregorja Rovanška in Luko Steinerja

Kandidata Gregor Rovanšek in Luka Steiner, ki bi bila imenovana za petletno mandatno obdobje, po navedbah vlade skladno z zakonom o SDH ustrezno dopolnjujeta obstoječo sestavo nadzornega sveta holdinga po strokovnem znanju in kompetencah. Zakon namreč določa, da morajo biti vanj imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo.

Imeni je vlada že poslala v DZ, ki nadzornike na njen predlog imenuje.

V nadzornem svetu SDH so še predsednica Suzana Bolčič Agostini, njen namestnik Franjo Bobinac in Miro Medvešek. Prvima dvema mandat poteče 17. novembra 2027, Medvešku pa sredi decembra 2027.

Nadzorni svet ima po zakonu pet članov, nepopoln pa je, ker je konec leta 2023 mandat potekel dotedanji prvi nadzornici Karmen Dietner, lani poleti pa še Ivanu Simiču.

Strokovna komisija na ministrstvu za finance je zato na podlagi sklepa ministra Klemna Boštjančiča septembra lani objavila javni poziv za kandidate za dve nadzorniški mesti.