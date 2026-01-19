Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Vlada za nadzornika SDH predlaga Gregorja Rovanška in Luko Steinerja

Ljubljana, 19. 01. 2026 13.26 pred 27 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
STA U.Z.
Slovenski državni holding (SDH)

Vlada za nadzornika Slovenskega državnega holdinga predlaga Gregorja Rovanška in Luko Steinerja. Imeni je že poslala v DZ, so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje.

Kandidata Gregor Rovanšek in Luka Steiner, ki bi bila imenovana za petletno mandatno obdobje, po navedbah vlade skladno z zakonom o SDH ustrezno dopolnjujeta obstoječo sestavo nadzornega sveta holdinga po strokovnem znanju in kompetencah. Zakon namreč določa, da morajo biti vanj imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo.

Imeni je vlada že poslala v DZ, ki nadzornike na njen predlog imenuje.

V nadzornem svetu SDH so še predsednica Suzana Bolčič Agostini, njen namestnik Franjo Bobinac in Miro Medvešek. Prvima dvema mandat poteče 17. novembra 2027, Medvešku pa sredi decembra 2027.

Nadzorni svet ima po zakonu pet članov, nepopoln pa je, ker je konec leta 2023 mandat potekel dotedanji prvi nadzornici Karmen Dietner, lani poleti pa še Ivanu Simiču.

Strokovna komisija na ministrstvu za finance je zato na podlagi sklepa ministra Klemna Boštjančiča septembra lani objavila javni poziv za kandidate za dve nadzorniški mesti.

sdh vlada nadzornik predlog Gregor Rovanšek Luka Steiner
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MI 6
21. 01. 2026 10.39
Kvazi vlada golobček bi se povezal zdaj še z samim vragom samo da ostane na stolčku.Martina namreč stane in rabi resnega sponzorja
Odgovori
+1
1 0
zibertmi
21. 01. 2026 17.35
sedaj v sdh nimaš kaj delat je kader sds v preteklosti vse kar je vrednega pod mizo odprodal za drobiž-ostalo ,kar je bilo na nivoju raznih občin gospodarskih zemljišč in tovarn,podelil občinam,ki so jih vodili poslušni župani blizu sds ali pa kar v stranki sds,ki so preko prodaje teh objektov strankarskim tajkunom odprodali,tudi na škodo občanov mimo pranih norm ter seveda skupno ogromno zaslužili.korupcija se v sloveniji začne že pri upravnikih stavddo občinskih veljakov do liderjev slovenije-je rekel dobovšek še ko je bil poslanec
Odgovori
0 0
Orisei1
19. 01. 2026 18.49
Nehigienično je, da nastavljajo ljudi 3 mesece predno bodo leteli iz oblasti....
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
19. 01. 2026 19.56
Bejz no pa ravno to je naredil jj preden smo ga nagnali. Pa se sedaj ga bomo.
Odgovori
0 0
SLObunkeljn
19. 01. 2026 14.30
Pol že nista mogla predložiti potrdila o nekaznovanosti, ker bi ju v tem primeru imenovali za receptorja in snažilca.
Odgovori
-1
0 1
Julijann
19. 01. 2026 14.14
Važno da so prvemu ppdelili drugi mandat ,pa čeprav mu je do konca prvega sfalilo še skoraj dve leti.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534