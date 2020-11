Vlada sprejela zakon, ki bo znižal davek na avtomobile

Kot je na novinarski konferenci po današnji seji vlade pojasnil minister za finance Andrej Šircelj, predlog zakona "pomeni znižanje davka na motorna vozila za zelo veliko večino vseh modelov avtomobilov in motornih koles". Davek, ki danes temelji tudi na vrednosti vozila in predvsem na moči motorja, se bo spremenil. Po novem bo osnovni in najpomembnejši kriterij "emisijski" – torej, vrsta goriva, izpust CO2 in do določene mere tudi moč motorja, je pojasnil finančni minister. Električna vozila ne bodo obdavčena.

Po izračunih finančnega ministrstva se bo davčna obveznost kupcev v povprečju zmanjšala za več kot 65 odstotkov. "Povprečni davek za motorna vozila po starem zakonu znaša približno 460 evrov, po novem predlogu zakona bo povprečni davek znašal približno 160 evrov. To pomeni skoraj trikrat manjše davčno breme," je pojasnil Šircelj.