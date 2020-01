Vlada za odstotkovno izredno uskladitev pokojnin

DZ je namreč na predlog SAB v zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin zapisal uskladitev v enakem znesku za vse upokojence in ne v odstotkih, kot je sprva predlagala vlada. Državni svet zdaj predlaga, da izredno uskladitev izvedejo v odstotkih.

Izredna uskladitev v odstotkih je po mnenju vlade v skladu z ustaljenim načinom usklajevanja pokojnin. "S tem se zasleduje cilj, da bi pokojninski sistem znova postal koherenten in enoten," je zapisala v mnenju. Izredna uskladitev pokojnin v nominalnem znesku bi bila po mnenju vlade tudi v nasprotju s sistemskim zakonom. Iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč izrecno izhaja, da se uskladitev pokojnin opravi v odstotkih, so navedli v sporočilu po seji vlade.

"Z uskladitvijo pokojnin v nominalnem znesku bi bili prikrajšani ne samo prejemniki najvišjih pokojnin, temveč tudi prejemniki povprečnih pokojnin. Za navedene posameznike bi predlagani način tako pomenil padec razmerja med njihovo pokojnino ter pokojnino tistih z nižjimi pokojninami, v okviru katerih so bili nenazadnje že upoštevani solidarnostni elementi. S takšnim načinom usklajevanja bi se krhalo zaupanje v pokojninski sistem tako pri upokojencih kot pri vseh tistih, ki v ta sistem trenutno vplačujejo ali bodo vanj šele vstopili," je še zapisano v mnenju vlade.

Po napovedih naj bi vlada danes obravnavala tudi politiko štipendiranja za obdobje 2020–2024, a so to točko umaknili z dnevnega reda seje. Je pa vlada potrdila spremembe uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav in uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.