Vlada za repatriacijo Slovencev iz Venezuele, kjer se 'situacija iz tedna v teden slabša'

Vlada se je danes sestala prvič po poletnih počitnicah. Sprejela je odločitev o repatriaciji oseb slovenskega porekla iz Venezuele, ki jo že dlje časa pretresa huda gospodarska in politična kriza. Za zdaj je na seznamu 47 oseb, ki se želijo vrniti v Slovenijo.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik, so v začetku junija dobili prva povpraševanja o možnosti repatriacije in na uradu so se takoj začeli ukvarjati s tem vprašanjem.

Rezultat tega je današnji sklep vlade, da se nemudoma začne izvajati proces repatriacije, in sicer na način, da bodo ljudje, ki bodo v to vključeni, kar najmanj travmatizirani, je dejal Česnik. Pri tem procesu sodeluje sedem ministrstev, oblikovana pa je bila tudi delovna skupina.

"Vsega skupaj je 47 prosilcev. (...) Ti ljudje so se dokončno odločili, da so razmere nevzdržne," je dejal Česnik, ki je priznal, da logistična izvedba repatriacije ne bo enostavna. Dodal je, da je več slovenskih podjetij izrazilo pripravljenost sprejeti kvalificirane ljudi iz te skupine.